 Karabükspor çakı gibi – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    çakı gibi

    Karabükspor çakı gibi

    Süper lig ekiplerinden Kardemir , birinci etap çalışmaları kapsamında Bolu’nun Karacusu beldesinde girdiği kamp çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Kampın ilk haftasını geride bırakan kırmızı- mavili ekipte futbolcular kondisyon ve kuvvet yüklemesi ile güç depoluyor. Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde günde çift idman ile çalışmalarını 14 Temmuz'a kadar Bolu'da sürdürecek olan , 18 Temmuz'da ise Slovenya kampına geçecek. Sıkı bir idman programından geçen Karabükspor ekibi, sabah idmanında koşu, kuvvet, pas, orta ve şut çalışması gerçekleştirdi.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karabükspor çakı gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.