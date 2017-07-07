Karabükspor çakı gibi
Süper lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, birinci etap çalışmaları kapsamında Bolu’nun Karacusu beldesinde girdiği kamp çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:40
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‘Ayrılırsa talip oluruz’
Toplam 18
Yorum
Kadıköy Şampiyonu işte o seni aşar başakcım
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Talisca’dan müjde
Toplam 11
Yorum
şu anda Türkiye de üç büyük yok tek büyük BEŞİKTAŞ dır.bizi izlemeye devam ediniz.
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Fener'e golcünün Kralı
Toplam 26
Yorum
scout fenerde futbolcu izleme komitesi yerine Beşiktaşı izleme komitesi kurulmuş. Beşiktaş kimi düşünse fener ona yöneliyor :)
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