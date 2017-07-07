 Gouffran bombası – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Gouffran bombası

    Gouffran bombası

    , İngiliz ekibi Newcastle’ın Fransız yıldızı Yoann Gouffran’la anlaştı 31 yaşındaki tecrübeli sol kanadın yarın İzmir’e imzaya geleceği öğrenildi.

    Transfer harekatını sürdüren , İngiltere Premier Lig ve Championship'in en süratli oyuncularından biri olarak bilinen Newcastle United'dan 'ın işini bitirdi. Orta sahanın solu ve forvette görev yapan Fransız yıldızın transferini bizzat Başkan Mehmet Sepil'in isteyip ilgilendiği belirtildi. Son 5 sezondur Newcastle'da oynayan 31 yaşındaki Gouffran'ın yarın imza için İzmir'e gelmesinin beklendiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Championship'i zirvede bitirip bir yıl aradan sonra Premier Lig'e dönen Newcastle'da Gouffran, 39 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı. Ayrıca sarı-kırmızılıların Fransız yıldızla birlikte Gaziantep'ten ayrılacak 27 yaşındaki Cezayirli golcü Nabil Ghilas'a da yarın imza attırıp transfer şov yapacağı bildirildi. Göztepe'yle anlaşan; Olympiakos'un 29 yaşındaki Fransız sol beki Aly Cissokho ise Türkiye'ye gelmek için gelecek haftaya kadar süre istedi.


    Burak HAKERLER
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:20
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