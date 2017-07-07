Gouffran bombası
Göztepe, İngiliz ekibi Newcastle’ın Fransız yıldızı Yoann Gouffran’la anlaştı 31 yaşındaki tecrübeli sol kanadın yarın İzmir’e imzaya geleceği öğrenildi.
Burak HAKERLER
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:20
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Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması
Toplam 2
Yorum
voulz kupa koleksiyonunuz baya güzelmiş rahat rahat geziliyor bızımkınde adım atacak yer yok beyendım
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Juraj Kucka Trabzon’da
Toplam 1
Yorum
Ahmet GÜNEŞ 6 milyon avro, ne kardeşim bu yaaa
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Başakşehir'den Sneijder açıklaması
Toplam 12
Yorum
nereden başakşehir takım satın alma yoluyla kurulmuş tamamen paraya endeksli ve kendi reklamını oynat hocam takımıdır. reklam oynatmak için inlesin
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