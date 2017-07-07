 Alanyaspor, çalışmalara devam etti – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    , çalışmalara devam etti

    Alanyaspor, çalışmalara devam etti

    , yeni sezon çalışmalarını Erzurum’da sürdürüyor.

    'da Erzurum kampı çalışmaları sürüyor. Turuncu-yeşilliler, Palandöken'deki Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bu sabah dayanıklılık ve kondisyon içeren çalışmalar yaptı. Antrenmana ülkesinden dönen Fabrice N'Sakala da katıldı. Turuncu-yeşilliler, kamp çalışmalarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:43
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