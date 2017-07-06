Süper Lig Fransa’da!

Spor Toto Süper Lig Türkiye dışında da artık canlı yayınlanmaya başlayacak. beIN Sports Fransa, her hafta Türkiye’den 4 karşılaşmayı futbolseverler için ekranlarına taşıyacak.

Gelecek sezon öncesi Fransa Ligi'nde oynayan birçok yıldızın Spor Toto Süper Lig'e ekiplerine imza atması Avrupa'da da ses getirdi. Fenerbahçe'nin Lyon'dan Valbeuena, Monaco'dan Dirar; Galatasaray'ın da Lyon ve Marsilya formaları giyen Bafetimbi Gomis ile Montpellier ile Nice'de oynayan Younes Belhanda'yı kadrosuna katması Süper Lig'in de marka değerini artırdı. beIN Sports Fransa, 2017-18 sezonundan itibaren Süper Lig maçlarını yayınlanacak. Fransa'da her hafta Türkiye Ligi'nden 4 karşılaşma naklen ekranlara gelecek. Bu gelişme ile Süper Lig, ilk kez ülke sınırları dışında canlı olarak izlenecek.