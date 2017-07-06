Sağlam yeni transferleri bekliyor
Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Bolu’da devam eden takımın kampında yaptığı açıklamada, “Kampımız çok verimli geçiyor. Gayet güzel, memnunuz. Tabii geçen sezon kadroda olup da yurt dışında olan yabancı oyuncularımızın birkaç tanesi ile anlaşma imzaladığımız transferlerin de henüz kampa gelmemesinden de memnun değiliz” dedi.
"5 ya da 6 tane iyi transferle kadromuzu tamamlayacağız"
Sağlam, transferde 7 oyuncu alındığını, 5 ya da 6 transfer daha yapacaklarını da sözlerine ekleyerek, "Diğer taraftan da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Başkanımızla, yönetimimizle uyumlu bir şekilde, çok ciddi bir şekilde çalışarak, araştırarak takıma doğru isimleri koyacağız. İnşallah herkesin istediği, herkesin iyi futbol beklediği, taraftarımızı, camiamızı mutlu edecek Malatyaspor'u oluşturacağız. Zaten transferde 6-7 oyuncu alındı. Yani 5 ya da 6 tane iyi transferle inşallah kadromuzu tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:20
-
Fikret Orman'dan Talisca ve Sosa açıklaması
Toplam 5
Yorum
ZX Çok tecrübeli takım olmaya doğru adım adım.! Dünyanın yaş ortalaması en yüksek takımı olmayalım da.! FİFA oyun süresini değiştirmedi. 90 Dk.
-
Süper Lig Fransa’da!
Toplam 3
Yorum
Burak Tineri yine çok kaçırmışsın bro, oglum az çekin be
-
Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı!
Toplam 30
Yorum
bk la bi yürü git adam 6 senedir adam kırmızı kart görmemiş üstelik defans oyuncusu yaptığı bir iki hareket on senedir unutulmamış
Sağlam yeni transferleri bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.