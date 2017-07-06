 Malatya’da çifte imza – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Malatya’da çifte imza

    Malatya’da çifte imza

    Faslı futbolcular Boutaibi ve Chebake dün resmi imzayı attı.

    TransferdE imzaları bir bir attıran , Faslı futbolcular ve 'de mutlu sona ulaştı. Önceki gün Türkiye gelen golcü Bouatibi ve sağbek Chebake, birlikte iki yıllık resmi sözleşmeleri imzaladı. İmzların ardından her iki futbolcu da dün sarı-kırmızılılarıın Bolu'da devam eden kampına katıldı. Bu sezon yükseldiği Spor Toto Süper Lig'de korkulu rüya görmek istemeyen Yeni Malatyaspor'un transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğü belirtildi.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:29
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