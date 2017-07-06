Karce Göz-Göz’e

Dış transferde bombaları patlatmaya hazırlanan Göztepe'de, daha önce el sıkışılan Karcemarskas'ın transferinde de sona gelindi.

Litvanyalı file bekçisiyle pazarlıklarını sürdüren yönetimin, transferi bitirmesinin an meselesi olduğu öğrenildi. İzmir ekibinin yıllık 750 bin euro teklif ettiği 34 yaşındaki deneyimli eldiven ile arada 100 bin euroluk bir rakam kaldığı ve pürüzün 1-2 gün içinde giderileceği belirtildi. Sarı-kırmızılı kurmaylar Karcemarskas'ta pürüz çıkması durumunda da Nantes ile 1 yıl daha kontratı olan 29 yaşındaki Remy Riou'yla temas kuracağı kaydedildi.





BURAK HAKERLER