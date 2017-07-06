 Akraba transferi – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Akraba transferi

    Akraba transferi

    Kone’ye referansı, Sivas’ta oynayan akrabası verdi.

    Sivasspor'un bomba transferi 'nin, transfer hikayesi oldukça ilgi çekici. Taraftarlara Türkçe "Şampiyon Sivasspor" mesajı veren 33 yaşındaki Fildişili golcü, Sivassporlu kurmayların kendisini sayısız kez aradığını belirterek, "Gelmeden önce Süper Lig ile ilgili bilgim vardı. Birçok Fildişi Sahilli oyuncu oynuyor. Başkana da söyledim; Sivasspor'da 2 sezon önce forma giyen Djakaridja Kone akrabam. Gelmeden önce kulüp hakkında ondan da bilgi aldım" dedi.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:28
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