Yeni Malatyaspor’da çifte imza
Spor Toto Süper Lig’de mücadele edeceği ilk sezonunda korkulu rüya görmek istemeyen Evkur Yeni Malatyaspor’un transferde daha önce anlaşmaya vardığı Faslı oyuncular Khalid Boutaibi ve Issam Chebake Türkiye’ye geldi.
Bonservis bedeli olmadan transfer edilen Khalid Boutaibi ise Fransa 1. Lig ekibi Strasbourg takımdan transfer edildi. Kendilerini Evkur Yeni Malatyaspor'a bağlayan imzayı atan Faslı oyuncuların akşam saatlerinde Malatyaspor'un Bolu'daki kampına katılacakları belirtildi.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:53
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Temizlik zamanı
Toplam 18
Yorum
elvan bence donk kalir bir sans daha verelim
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Vodafone Park'ta şov zamanı!
Toplam 43
Yorum
BEŞİKTAŞ melo dediğin adam bu ülkede oynamış karakter yoksunu futbolcuların en başında geliyor haliyle klüpte kendi gibi futbolcu bulmuş normal...
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Bony kapışması!
Toplam 32
Yorum
ASK Kardeşim hangi takım alırsa alsın bence yalnış transfer emeklisi gelmiş oyuncular Türkiye'ye geliyor hem de az uz paraya değil yazık değilmi
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