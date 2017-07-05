 Yeni Malatyaspor’da çifte imza – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    ’da çifte imza

    Yeni Malatyaspor’da çifte imza

    Spor Toto Süper Lig’de mücadele edeceği ilk sezonunda korkulu rüya görmek istemeyen Evkur ’un transferde daha önce anlaşmaya vardığı Faslı oyuncular Khalid Boutaibi ve Issam Chebake Türkiye’ye geldi.

    Forvet oyuncusu Khalid Boutaibi ve sağ bek oyuncusu Issam Chebake dün İstanbul'a gelerek sarı-siyahlı takımla sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu Issam Chebake, son olarak Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre takımında forma giydi.

    Bonservis bedeli olmadan transfer edilen Khalid Boutaibi ise Fransa 1. Lig ekibi Strasbourg takımdan transfer edildi. Kendilerini Evkur 'a bağlayan imzayı atan Faslı oyuncuların akşam saatlerinde Malatyaspor'un Bolu'daki kampına katılacakları belirtildi.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:53
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