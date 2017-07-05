 Osmanlıspor kampa giriyor – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    kampa giriyor

    Osmanlıspor kampa giriyor

    Başkent ekibi, 10 Temmuz'da kamp çalışmaları için Kızılcahamam'a hareket edecek

    ekiplerinden , sezon hazırlıklarına devam etti.

    Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü.Mor-sarılılar hafif koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Ardından dayanıklılık çalışması yapan oyuncular idmanın son bölümünde dar alanda değişmeli 3 takım halinde 5 paslı maç oynadı.

    Karşılaşma sırasında teknik direktör Uygun oyunculara uyarılarda bulundu. Bu arada, kuvvet ve dayanıklılık çalışması sırasında teknik direktör Bülent Uygun tribüne çıkarak, takımı buradan yönetti.Antrenman bitiminde bazı futbolcular havuza girerek, çalışmanın yorgunluğunu atmaya çalıştı.

    İlk kamp Kızılcahamam'da

    Osmanlıspor sezonun ilk kamp çalışmasını Kızılcahamam'da yapacak. Başkent ekibi 10 Temmuz Pazartesi günü ilçeye hareket edecek.Mor-sarılılar, hazırlıklarına bu akşam yapacağı idmanla sürdürecek.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:46
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