Osmanlıspor kampa giriyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, sezon hazırlıklarına devam etti.



Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü.Mor-sarılılar hafif koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Ardından dayanıklılık çalışması yapan oyuncular idmanın son bölümünde dar alanda değişmeli 3 takım halinde 5 paslı maç oynadı.

Karşılaşma sırasında teknik direktör Uygun oyunculara uyarılarda bulundu. Bu arada, kuvvet ve dayanıklılık çalışması sırasında teknik direktör Bülent Uygun tribüne çıkarak, takımı buradan yönetti.Antrenman bitiminde bazı futbolcular havuza girerek, çalışmanın yorgunluğunu atmaya çalıştı.

İlk kamp Kızılcahamam'da

Osmanlıspor sezonun ilk kamp çalışmasını Kızılcahamam'da yapacak. Başkent ekibi 10 Temmuz Pazartesi günü ilçeye hareket edecek.Mor-sarılılar, hazırlıklarına bu akşam yapacağı idmanla sürdürecek.