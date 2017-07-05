Osmanlıspor kampa giriyor
Başkent ekibi, 10 Temmuz'da kamp çalışmaları için Kızılcahamam'a hareket edecek
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, sezon hazırlıklarına devam etti.
Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü.Mor-sarılılar hafif koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Ardından dayanıklılık çalışması yapan oyuncular idmanın son bölümünde dar alanda değişmeli 3 takım halinde 5 paslı maç oynadı.
Karşılaşma sırasında teknik direktör Uygun oyunculara uyarılarda bulundu. Bu arada, kuvvet ve dayanıklılık çalışması sırasında teknik direktör Bülent Uygun tribüne çıkarak, takımı buradan yönetti.Antrenman bitiminde bazı futbolcular havuza girerek, çalışmanın yorgunluğunu atmaya çalıştı.
İlk kamp Kızılcahamam'da
Osmanlıspor sezonun ilk kamp çalışmasını Kızılcahamam'da yapacak. Başkent ekibi 10 Temmuz Pazartesi günü ilçeye hareket edecek.Mor-sarılılar, hazırlıklarına bu akşam yapacağı idmanla sürdürecek.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:46
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Temizlik zamanı
Toplam 18
Yorum
elvan bence donk kalir bir sans daha verelim
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Vodafone Park'ta şov zamanı!
Toplam 43
Yorum
BEŞİKTAŞ melo dediğin adam bu ülkede oynamış karakter yoksunu futbolcuların en başında geliyor haliyle klüpte kendi gibi futbolcu bulmuş normal...
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Bony kapışması!
Toplam 32
Yorum
ASK Kardeşim hangi takım alırsa alsın bence yalnış transfer emeklisi gelmiş oyuncular Türkiye'ye geliyor hem de az uz paraya değil yazık değilmi
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