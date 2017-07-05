 Malatya’da şov – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Malatya’da şov

    Malatya’da şov

    Yeni sezon öncesi 5 futbolcuyla anlaşan sarı-kırmızılılar, iki ismi daha renklerine katmaya hazırlanıyor. Doğu ekibi, Guillermo Maripan ve Issam Chebake’yle imza için gün sayıyor.

    Teknik direktörlüğe Ertuğrul Sağlam'ı getirmesinin ardından Issiar Dia, Emanuel Dening, Ali Dere, Fabien Farnolle ve Khalid Boutaib'i renklerine katan 'da şov sürüyor. Doğu ekibi, uzun süredir görüşme halinde olduğu Guillermo Maripan ve Issam Chebake'yle de büyük ölçüde anlaşma sağladı. Şili ekibi Universidad Catolica forması giyen Guillermo, ülkesinin milli takımında da oynuyor. 23 yaşındaki stoperin kısa bir süre sonra Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların ısrarcı olduğu Faslı sağbek Chebake'de de mutlu sona az kaldı. 4 sezondur formasını giydiği Fransa ekibi Le Havre ile sözleşmesi sona eren Faslı savunmacı, yönetimle son kez masaya oturacak. Bu görüşmede ufak pürüzlerin giderilmesi ve imzaların atılması bekleniyor.

    SAĞLAM UMUT VERDİ
    Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Tecrübeli hoca, 5-6 takviyeyle kadroyu tamamlayacaklarını kaydedip, "Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Başkanımızla ve yönetimimizle birlikte çok ciddi şekilde araştırarak takıma doğru isimleri koyacağız. Herkesin istediği, iyi futbol beklediği ve taraftarımızı, camiamızı mutlu edecek Malatyaspor'u inşallah oluşturacağız" dedi.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Malatya’da şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.