 Kone Sivasspor'da – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Kone 'da

    Kone Sivasspor'da

    Kırmızı-beyazlılar İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan ayrılan 33 yaşındaki Arouna Kone’yle 2 yıllık sözleşme imzaladı. PSV ve Sevilla gibi devlerde de oynayan tecrübeli santrfor 362 maçta 101 gol attı.

    Süper Lig'in yeni ekibi , flaş bir transferin altına imza attı. Yiğidolar son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Everton forması giyen dünyaca ünlü golcü Arouna Kone'ye 2 yıllık imza attırarak ilk transferini gerçekleştirdi. 33 yaşındaki yıldız golcü bugüne dek çıktığı 362 resmi karşılaşmada 101 gol, 52 asistlik bir performans sergiledi. Tecrübeli futbolcunun adı Süper Lig'den Osmanlıspor'la da anılıyordu.

    DROGBA VE EBOUE'YLE DE OYNADI
    Kone, Hollanda'da PSV ve İspanya'da Sevilla gibi dev takımların da formasını taşıdı. İngiliz devi mavi-beyazlılarla sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon sakatlıkları nedeniyle yalnızca 9 resmi karşılaşmada forma giyerken, 2 kez gol sevinci yaşadı. Fildişi Sahili Milli Takımı'yla da 52 kez milli olan yıldız forvet 9 kez ağları havalandırırken, G.Saraylı eski yıldızlar Drogba ve Eboue'yle de birlikte ter döktü.

    AROUNA KONE KİMDİR?
    D. Tarihi: 11 Kasım 1983
    D.Yeri: Anyama
    Boy: 1.81 / Kilo: 81
    Pozisyon: Santrfor
    Kulübü: Everton
    Forma Numarası: 9

    YİĞİDOLAR HIZ KESMİYOR
    Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor. Tesislerinde çalışmalarını sürdüren Yiğido, Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde düz koşuyla başladığı idmanı, yarı sahada yapılan çift kaleyle tamamladı.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:09
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