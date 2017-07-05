Kone Sivasspor'da
Kırmızı-beyazlılar İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan ayrılan 33 yaşındaki Arouna Kone’yle 2 yıllık sözleşme imzaladı. PSV ve Sevilla gibi devlerde de oynayan tecrübeli santrfor 362 maçta 101 gol attı.
DROGBA VE EBOUE'YLE DE OYNADI
Kone, Hollanda'da PSV ve İspanya'da Sevilla gibi dev takımların da formasını taşıdı. İngiliz devi mavi-beyazlılarla sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon sakatlıkları nedeniyle yalnızca 9 resmi karşılaşmada forma giyerken, 2 kez gol sevinci yaşadı. Fildişi Sahili Milli Takımı'yla da 52 kez milli olan yıldız forvet 9 kez ağları havalandırırken, G.Saraylı eski yıldızlar Drogba ve Eboue'yle de birlikte ter döktü.
AROUNA KONE KİMDİR?
D. Tarihi: 11 Kasım 1983
D.Yeri: Anyama
Boy: 1.81 / Kilo: 81
Pozisyon: Santrfor
Kulübü: Everton
Forma Numarası: 9
YİĞİDOLAR HIZ KESMİYOR
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor. Tesislerinde çalışmalarını sürdüren Yiğido, Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde düz koşuyla başladığı idmanı, yarı sahada yapılan çift kaleyle tamamladı.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:09
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaşlar herkes formadaki yıldıza kafayı takmışta sizde asla olamayacak bir yıldız var bizim armamız da saygılar hepinize...
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ o değilde herkes formaya takılmış beyler 3. yılızı yanlış yerde arıyorsunuz ortasında dikkatlı bakın hemen yanında ay var bunca yıldır kör..
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Nabil Dirar, Türkiye'ye geldi
Toplam 1
Yorum
sami bu uzun sureli sozlesmeler hep zarar cunku adam birkac mac oynar sonra yan gelip yatar parasini da tikir tikir alir mesela, Sow, VP gibileri
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