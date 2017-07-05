 Göztepe’de transfer şov başladı – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    ’de transfer şov başladı

    Göztepe’de transfer şov başladı
    Transferde sessiz kaldıkları gerekçesiyle eleştirilen , bombaları patlatmaya başladı. Sarı-kırmızılılar önceki gün prensipte anlaşıp idmana çıkardığı Bastia'nın 10 numarası Axel Ngando ve G.Birliği'nden ayrılan Selçuk Şahin'i kadrosuna kattı. 23 yaşındaki Ngando'yla 3, Selçuk'la 1 yıllık sözleşme imzalandı. Öte yandan sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki sol kanat Mehmet Erdem Uğurlu'yla sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:36
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