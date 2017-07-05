Göztepe'de Karcemarskas imza aşamasında

Süper Lig'de 2010 yılından bu yana Gaziantepspor ve Osmanlıspor formalarıyla boy gösteren 34 yaşındaki eldivenin yarın İzmir'e gelerek sözleşme imzalamak üzere yönetimle masaya oturması bekleniyor. Prensip anlaşmasına varılan Gaziantepsporlu forvet Nabil Ghilas'a Kasımpaşa'nın da talip olduğu, ancak Göztepe'nin Cezayirli futbolcuya daha yakın olduğu bildirildi.



Defans hattını da takviye etmeye çalışan Göztepe, Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran stoper Yalçın Ayhan'ın transferinde maliyet engeline takıldı. İstanbul temsilcisinden yıllık 1.8 milyon TL aldığı öğrenilen 35 yaşındaki futbolcu, Göztepe'den 1 milyon Euro (4 milyon TL) talep edince anlaşma sağlanamadı. Yönetim, Yalçın'ın indirim yapmasını bekliyor.



Sezon öncesi antrenmanları yeni transferlerden Selçuk Şahin ve Axel Ngando'nun da katılımıyla Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren sarı kırmızılılar, 14 Temmuz'da Avusturya'ya kampa gidecek. Kampa kadar kadronun tamamlanması planlanıyor.