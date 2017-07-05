Adil Gevrek, Demirören ile görüştü
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile bir görüşme gerçekleştirdi.
DEMİÖREN'E TEŞEKKÜR
Demirören'e kendilerini kabulü ve güzel dilekleri için teşekkür eden Adil Gevrek, "TFF Başkanı'nın Malatya'ya yakın ilgisi bizleri daima mutlu etmiştir" dedi. Yeni Malatyaspor'un TFF'den alacağı gelirler, bunların aktarılması, yeni statta passolig, kamera ve giriş sistemlerinin bir an önce yapılması, alt yapı ile A Takım tesisi için sunulan projelere ekonomik destek sağlanması gibi konularda Demirören ile istişarelerde bulunan Gevrek, baş başa gerçekleştirilen ziyaret sonrası verimli bir görüşmede bulunduklarını söyledi.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:22
-
Türkiye'ye Pepe gibisi gelmedi
Toplam 18
Yorum
bi arastır sizin borcunuz bizden daha fazla zaten.en fazla borcu olanlarda ilk 20 desiniz.daha 2 gun önce açıklandı haberi.bide orman da bizde tuh :)
-
Türkiye'ye Pepe gibisi gelmedi
Toplam 18
Yorum
RENKLİLER bu renkliler haberi okumadan kıskançlıktan en kariyerli futbolcu olarak kimleri koymuşlar. nerdeyse sabriyi yada volkan şeni katacaklar:))
-
"Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı"
Toplam 23
Yorum
ömer çocuklar çok sever bu ismi PEPE şarkısı da vardı bilen yazsın bakalım
Adil Gevrek, Demirören ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.