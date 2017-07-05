 Adil Gevrek, Demirören ile görüştü – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Adil Gevrek, Demirören ile görüştü

    Adil Gevrek, Demirören ile görüştü

    Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile bir görüşme gerçekleştirdi.

    İstanbul'da gerçekleşen görüşmeye Adil Gevrek ile birlikte yönetici Aziz Yalçınkaya da katıldı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, 'a Süper Lig başarısından dolayı tebriklerini ileten TFF Başkanı Yıldırım Demirören, sarı-siyahlı takımın Süper Lig'e renk katacağını belirtti.

    DEMİÖREN'E TEŞEKKÜR
    Demirören'e kendilerini kabulü ve güzel dilekleri için teşekkür eden Adil Gevrek, "TFF Başkanı'nın Malatya'ya yakın ilgisi bizleri daima mutlu etmiştir" dedi. Yeni Malatyaspor'un TFF'den alacağı gelirler, bunların aktarılması, yeni statta passolig, kamera ve giriş sistemlerinin bir an önce yapılması, alt yapı ile A Takım tesisi için sunulan projelere ekonomik destek sağlanması gibi konularda Demirören ile istişarelerde bulunan Gevrek, baş başa gerçekleştirilen ziyaret sonrası verimli bir görüşmede bulunduklarını söyledi.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:22
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