 Sivasspor'da, kadroya takviye – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    'da, kadroya takviye

    Sivasspor'da, kadroya takviye

    Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan , geçen sezonu İngiltere Premier Lig takımlarından Everton forması altında geçirem ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen , 33 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet ile anlaştı. Sivas'a gelerek kulüp tesislerinde Başkanvekili Erdal Sarılar ile bir araya gelen tecrübeli oyuncu, kendisini 2 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

    Fildişi Sahili'nin Anyama kentinde 1 Kasım 1983'te dünyaya gelen Arouna Kone, Lierse, Rio Sport d'Anyama, Roda, PSV Eindhoven, Sevilla, Hannover 96, Levante, Wigan Athletic ve son olarak da Everton formalarını giydi. Kariyerinde 362 maça çıkan golcü futbolcu, 101 gol, 52 asistlik performans sergiledi. 52 kez de ülkesini milli formasını giyen Kone, 9 gol attı.

    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:41
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