Sivasspor'da, kadroya takviye
Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Sivasspor, geçen sezonu İngiltere Premier Lig takımlarından Everton forması altında geçirem Arouna Kone ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Sivasspor, 33 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet Arouna Kone ile anlaştı. Sivas'a gelerek kulüp tesislerinde Başkanvekili Erdal Sarılar ile bir araya gelen tecrübeli oyuncu, kendisini 2 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
Fildişi Sahili'nin Anyama kentinde 1 Kasım 1983'te dünyaya gelen Arouna Kone, Lierse, Rio Sport d'Anyama, Roda, PSV Eindhoven, Sevilla, Hannover 96, Levante, Wigan Athletic ve son olarak da Everton formalarını giydi. Kariyerinde 362 maça çıkan golcü futbolcu, 101 gol, 52 asistlik performans sergiledi. 52 kez de ülkesini milli formasını giyen Kone, 9 gol attı.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 16:41
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Mehmet Umut hedefini açıkladı
Toplam 2
Yorum
boşkovhiç osmanlısporada yol gözüktü demekki haydi hayırlısı bankasya candır
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 37
Yorum
Bjk 34 yaşında birine yıllık 5 milyon garanti bonuslarla 6 - 6,5 milyon çok onun yerine genç biri alınmalıydı bu paraya en azından degerdi
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2 yıllık sözleşme imzaladı
Toplam 19
Yorum
analiz seni kapıdan kovsak bacadan giriyorsun emenike,seneye tekrar almak için para vermeyiz umarım,rusya macerasına dönmesin
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