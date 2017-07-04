 Selçuk imzaladı, Tanju kaldı – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Selçuk imzaladı, Tanju kaldı

    Selçuk imzaladı, Tanju kaldı

    , tecrübeli oyuncu Selçuk Şahin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Tanju Kayhan ile de gelecek sezon için yeni sözleşme yapıldı.

    Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden , Gençlerbirliği forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Selçuk Şahin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 2001-2002 sezonunda İstanbulspor'a transfer olarak Süper Lig kariyerine başlayan Selçuk Şahin, İstanbulspor'un ardından transfer olduğu Fenerbahçe'de ise tam 12 sezon forma giydi. Selçuk Şahin'in kariyerinde 245'i ilk 11 olmak üzere 333 Süper Lig maçı tecrübesi bulunuyor.
    Sarı-kırmızılı ekibin şampiyon kadrosunda yer alan Tanju Kayhan ile de 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:11
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