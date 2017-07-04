Selçuk imzaladı, Tanju kaldı
Göztepe, tecrübeli oyuncu Selçuk Şahin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Tanju Kayhan ile de gelecek sezon için yeni sözleşme yapıldı.
Sarı-kırmızılı ekibin şampiyon kadrosunda yer alan Tanju Kayhan ile de 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 17:11
-
Emenike 2 yıllık sözleşme imzaladı
Toplam 22
Yorum
tunç aykut efendi RVP,ATIIF,OZAN,FERNANDAO yu adam edicem diye laf edeceğine emenikeyle ilgilenseydi çok daha iyi olurdu.
-
"Sneijder ile uyumumuz iyiydi"
Toplam 3
Yorum
kpt iyi anlaşıyordunuz da ne oldu koca takım liği dördüncü bitirdi, sizin paralar tam ödendi.
-
İyi bir tatili hak etti
Toplam 2
Yorum
1905gs Yapsın yapsın döndüğünde bi sol bek bi ön libero bir de kanat aldı mı tamamdır.
Selçuk imzaladı, Tanju kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.