Malatyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor

Karacasu beldesindeki bir otelde hazırlıklarını sürdüren sarı-siyahlı ekip, kampın üçüncü günündeki sabah antrenmanında, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yaklaşık 1,5 saat kondisyon ve pas çalışmaları yaptı.



Kulübün sportif direktörü Ali Ravcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar her şey sorunsuz ve sıkıntısız gidiyor. Transfer çalışmalarımız devam ediyor ve aldığımız oyuncular var. Görüştüğümüz ve alacağımız oyuncular var. Birçok oyuncumuz bizimle kaldı. Bazılarını da hocamız kampta görmek istedi." diye konuştu.



"HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK"

Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile başladıklarını ve bundan dolayı da çok mutlu olduklarını anlatan Ravcı, şunları söyledi: "Zamanımız biraz daraldığı için görüştüğümüz oyuncuların bir an önce bitirilmesi çabası var. Bu sene Süper Lig'de yeni olacağımız için hedefimiz yine TFF 1. Lig'deki gibi ilk sezonumuzda ligde kalıcı olmak. Ligin çok zor olduğunu bildiğimiz için de ona göre kadro kurma hedefimiz var. Daha dinamik, lige renk katan, taraftarımızı heyecanlandıracak, her şeyden önce centilmence ve iyi futbol oynayan bir ekip oluşturmanın peşindeyiz. İnşallah bu dediklerimizin hepsini gerçekleştirip, lige de güzel bir başlangıç yaparız."

"YENİ TRANSFERLER KISA SÜREDE TAKIMA KATILACAK"

Ravcı, yeni transferlerden birkaçının geride kalan sezonu geç tamamladığı için henüz kampa katılamadığını kaydederek, "Bu oyunculara birkaç gün izin verdik. Birinci etap kampın sonunda transferin yüzde 80 ila 90'ı tamamlanmış olur. İkinci etap kampa bir ya da iki eksik oyuncu ile hazır şekilde girmiş olacağız." ifadelerini kullandı.