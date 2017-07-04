 Malatya’da hedef 6 – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Malatya’da hedef 6

    Malatya’da hedef 6

    Teknik Direktör , “6 iyi oyuncuya daha, özellikle yerliye ihtiyacımız var” dedi.

    Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, transferler ve Süper Lig'de hedefleri konusunda net açıklamalar yaptı. Sağlam, Türkiye'de bir üst lige yükselen takımların genelde başarılı olamayıp yeniden alt lige düştüğünü anımsatarak, Süper Lig'de misafir olmayacaklarını ilk yıl içinde gösterecekleri sözünü verdi.

    İLK KAMPTA ANALİZ
    Bolu kampından sonra Topuk Yaylası'nda ikinci etabı yapacaklarını belirten Sağlam, "İlk dönem kampta geçen sezon kadrodaki oyuncuların da analizini yaptıktan sonra transferde değişik stratejiler uygulayabiliriz. Ancak şu anda yapılan 6-7 takviye var. Birkaçı alternatif düşünülen oyuncular. 5-6 iyi oyuncuya daha, özellikle de yerli alternatifine ihtiyacımız var" diye konuştu.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:19
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