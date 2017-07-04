Malatya’da hedef 6
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, “6 iyi oyuncuya daha, özellikle yerliye ihtiyacımız var” dedi.
İLK KAMPTA ANALİZ
Bolu kampından sonra Topuk Yaylası'nda ikinci etabı yapacaklarını belirten Sağlam, "İlk dönem kampta geçen sezon kadrodaki oyuncuların da analizini yaptıktan sonra transferde değişik stratejiler uygulayabiliriz. Ancak şu anda yapılan 6-7 takviye var. Birkaçı alternatif düşünülen oyuncular. 5-6 iyi oyuncuya daha, özellikle de yerli alternatifine ihtiyacımız var" diye konuştu.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:19
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Geç olsun güç olmasın
Toplam 4
Yorum
dostum doğru ama yakında o sıkıntı bitecek az kaldı bu kötümü dersen para saçmadan iyi işler yapıyoruz aslında bakalım.
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Clichy İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
FB BJK zaten güclü, Basak dahada güclendi. Cimbom iyi transferler yapti arti Tudor savastiracak takimi. Müthis bir lig bizi bekliyor insallah
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Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 7
Yorum
fbli ne güzel konusmus. GS lilar gurur duymali böyle biriyle. Kendisini GSnin bir parcasi olarak görüyor, bu cok önemli bir detay.Aferin Muslera
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