 Göztepe’de şov var – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    ’de şov var

    Göztepe’de şov var

    , Bastia’nın 10 numarası Axel Ngando’yu imza için İzmir’e getirdi. Aston Villa’nın dünyaca ünlü sol beki Cissokho ile de el sıkışıldığı öğrenilirken, Selçuk Şahin de hazır kıta.

    Süper Lig'e yükseldikten sonra transfer çalışmalarını sessizlik içinde yürüten Göztepe'nin, listesindeki Fransız sol bek Aly Cissokho ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Daha önce Porto, Lyon, Valencia, Liverpool gibi devlerde oynayan 30 yaşında, 1.81 boyundaki dünyaca ünlü yıldız oyuncu, geçen sezonun ilk yarısında Aston Villa, ikinci yarısında ise Olympiakos'ta oynadı. Cissokho'nun İzmir'e gelip tesisleri gezdikten sonra imza atacağı bildirildi.

    İzmir ekibi ilk transferini ise Bastia'nın 10 numarası Axel Ngando'yla yapacak. İmza için İzmir'e gelen 23 yaşındaki orta saha geçen sezon Fransa 2. Ligi'nde 21 maçta 2 asist yaptı. Sarıkırmızılılar sosyal medya hesaplarından Ngando ve Gençlerbirliği'nden Selçuk Şahin ile anlaştıklarını işlemlerin tamamlanmasının ardından imzaları atacaklarını duyurdular. Öte yandan 'de adı Samsun'la anılan Malili golcü Kone, Azerbaycan'da Gabala'ya kiralandı. 14 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına kadar kadroyu netleştirmeyi planlayan Göz-Göz'ün, en az 12 transfer yapacağı bildirildi.

    ?YILDIZ YAĞMURU!
    Göztepe'de transfer bombaları art arda patlayacak. Yeni yıldızların da sırada oluduğu sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'tan Ersan Adem Gülüm ve Ömer Şişmanoğlu'nu kiralamak için önemli bir mesafe kat ederken, Kasımpaşa'dan ayrılan yıldız orta saha Andre Castro, Bursasporlu golcü Deniz Yılmaz, Galatasaray'ın Hollandalı ön liberosu Ryan Donk ve Başakşehir'den ayrılan stoper Yalçın Ayhan'la da pazarlıklarını sürdürüyor.

    GÖZ-GÖZ'DE 6 FUTBOLCUYA TEŞEKKÜR
    İzmir temsilcisinde sözleşmeleri sona eren Umut Nayir, Gençer Cansev, Sinan Özkan, Soner Dikmen, Burak Çolak ve Emre Aygün takımdan ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmelerinde büyük pay sahibi olan 6 futbolcusu için resmi sitesinden teşekkür mesajı yayımladı.


    Burak HAKERLER
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:23
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