Göztepe’de şov var
Göztepe, Bastia’nın 10 numarası Axel Ngando’yu imza için İzmir’e getirdi. Aston Villa’nın dünyaca ünlü sol beki Cissokho ile de el sıkışıldığı öğrenilirken, Selçuk Şahin de hazır kıta.
İzmir ekibi ilk transferini ise Bastia'nın 10 numarası Axel Ngando'yla yapacak. İmza için İzmir'e gelen 23 yaşındaki orta saha geçen sezon Fransa 2. Ligi'nde 21 maçta 2 asist yaptı. Sarıkırmızılılar sosyal medya hesaplarından Ngando ve Gençlerbirliği'nden Selçuk Şahin ile anlaştıklarını işlemlerin tamamlanmasının ardından imzaları atacaklarını duyurdular. Öte yandan Göztepe'de adı Samsun'la anılan Malili golcü Kone, Azerbaycan'da Gabala'ya kiralandı. 14 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına kadar kadroyu netleştirmeyi planlayan Göz-Göz'ün, en az 12 transfer yapacağı bildirildi.
?YILDIZ YAĞMURU!
Göztepe'de transfer bombaları art arda patlayacak. Yeni yıldızların da sırada oluduğu sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'tan Ersan Adem Gülüm ve Ömer Şişmanoğlu'nu kiralamak için önemli bir mesafe kat ederken, Kasımpaşa'dan ayrılan yıldız orta saha Andre Castro, Bursasporlu golcü Deniz Yılmaz, Galatasaray'ın Hollandalı ön liberosu Ryan Donk ve Başakşehir'den ayrılan stoper Yalçın Ayhan'la da pazarlıklarını sürdürüyor.
GÖZ-GÖZ'DE 6 FUTBOLCUYA TEŞEKKÜR
İzmir temsilcisinde sözleşmeleri sona eren Umut Nayir, Gençer Cansev, Sinan Özkan, Soner Dikmen, Burak Çolak ve Emre Aygün takımdan ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmelerinde büyük pay sahibi olan 6 futbolcusu için resmi sitesinden teşekkür mesajı yayımladı.
Burak HAKERLER
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:23
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Geç olsun güç olmasın
Toplam 4
Yorum
dostum doğru ama yakında o sıkıntı bitecek az kaldı bu kötümü dersen para saçmadan iyi işler yapıyoruz aslında bakalım.
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Clichy İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
FB BJK zaten güclü, Basak dahada güclendi. Cimbom iyi transferler yapti arti Tudor savastiracak takimi. Müthis bir lig bizi bekliyor insallah
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Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 7
Yorum
fbli ne güzel konusmus. GS lilar gurur duymali böyle biriyle. Kendisini GSnin bir parcasi olarak görüyor, bu cok önemli bir detay.Aferin Muslera
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