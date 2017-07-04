Göztepe'de Castro pürüzü
Süper Lig'de transferdeki sessizliğini bozarak Gençlerbirliği'nden Selçuk Şahin, Bastia'dan Axel Ngando, Gaziantepspor'dan Nabil Ghilas, Maccabi Tel Aviv'den Oscar Scarione ve Olympiakos'tan Aly Cishokko'yla anlaşan Göztepe'de Andre Castro konusunda pürüz yaşanıyor.
Kasımpaşa'dan ayrılan Portekizli orta saha oyuncusunun 3 yıllık mukavelede direttiği, daha önce uzun sözleşmelerden ağzı yanan Başkan Mehmet Sepil'in ise 29 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık mukavele önerdiği öğrenildi. Mali konularda anlaşmaya varan tarafların sözleşme konusunda orta yolu bir türlü bulamadığı, orta sahaya Ngando ve Scarione'yi alarak rahatlayan yönetimin Castro transferinde frene bastığı belirtildi.
Bu arada Selçuk Şahin'den sonra yeni transferlerden Ngando da Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne gelerek takımla birlikte çalışmalara başladı. Ghilas, Scarione ve Cishokko'nun cuma gününe kadar ekibe katılması bekleniyor.
Kaleci transferinde Eskişehirsporlu Ruud Boffin'i Antalyaspor'a kaptıran Göztepe, Osmanlıspor'un Litvanyalı file bekçisi Zydrunas Karcemarskas için ısrarını sürdürüyor. Sağ bek Tanju Kayhan'la 1 yıllığına yeniden anlaşan sarı kırmızılılarda yönetimin kulüp bulmasını istediği bir diğer sağ bek Benjamin Fuchs ise sözleşmesini fesh etmeye yanaşmıyor. Fuchs, yolların ayrılması beklenen Gökhan, Lokman, Murat, Canberk gibi isimlerle birlikte takımla antrenmanları sürdürüyor.
MEHMET ERDEM'E VEDA
Göztepe yönetimi, 2.5 yıldır kadroda yer alan Mehmet Erdem Uğurlu'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırdı. Sarı kırmızılılar, geçen sezon devre arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a kiralık gönderilen futbolcuyla ilgili, "Oyuncumuz Mehmet Erdem Uğurlu ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. 2.5 sezon önce kadromuza katılan oyuncumuza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 15:31
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''Aykut hocadan miras kaldı''
Toplam 5
Yorum
forever ersun yanal aykut ile ersun arasındaki en büyük fark aykut orta sahaya kadar antreman yaptırıyor 1 ileri 2 geri ersun orta saha karşı kale arası.
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Herkes korkacak
Toplam 36
Yorum
ihtiyar alexi yaşlı dedinde bunları kundaktanmı alıp getiriyorsun sanki. Samimi olmalı insan önce.Bak insan ayıbıyla nasılda yüzleşiyor ZAMAN İÇİNDE
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Edin Visca'da mutlu son
Toplam 26
Yorum
Beşiktaş Helal olsun Usta Başkana fırtına gibi bir takım kurdu. İnşallah ligimizin kalitesi yükselir. Avrupayı titretiriz.
Göztepe'de Castro pürüzü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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