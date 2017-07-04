Göztepe'de 1 yolcu daha
Göztepe, Mehmet Erdem Uğurlu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncumuz Mehmet Erdem Uğurlu ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. 2,5 sezon önce kadromuza katılan oyuncumuza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 13:12
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Kameni Fenerbahçe’de
Toplam 18
Yorum
Analitik Fifa kıskacı varken Pepe'nin,Kameni'nin yaşına bakamazsın.Para olsa, lig kaliteli olsa kim alır bunları?Bu şartlarda iyi transfer ikisi de.
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Gökhan Töre idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 3
Yorum
TCelcius Aman olum dikkatli olun kazasız sakatlıksız bir kamp sezonu geçirelim allahın izniyle iyi sağlam gökhan faydalı olacaktır yeter ki çalışşın
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Edin Visca'da mutlu son
Toplam 14
Yorum
Ts Buyuk takım olmasak gelip sayfamızda yorum yapmazdınız zorunuza gitmesin
Göztepe'de 1 yolcu daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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