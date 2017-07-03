Scarione de tamam
Spor Toto Süper Lig'e çıktıktan sonra transferde uzun süre sessiz kalan Göztepe, imzaları üst üste attırmaya başladı.
Sarı kırmızılı takım, Gençlerbirliği'nden Selçuk Şahin, Gaziantepspor'dan Nabil Ghilas, Bastia'dan Axel Ngando ve Olympiakos'tan Aly Cissokho'dan sonra Arjantinli orta saha oyuncusu Oscar Scarione'yle de anlaşmaya vardı. Scarione'nin bu hafta takıma katılacağı bildirildi.
Türkiye'de 2013-2016 yılları arasında 3 sezon Süper Lig'de Kasımpaşa'da oynayan 32 yaşında ve 1.79 boyundaki futbolcu, Boca Juniors, Deportivo Cuenca, Thun, Luzern, St Gallen ve son olarak İsrail'de Maccabi Tel Aviv formalarını giydi.
Orta sahada 10 numara pozisyonunda ve kanatlarda görev yapan Scarione, Süper Lig'de görev yaptığı 94 maçta 40 gol atmayı başardı.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:01
-
Rota Junuzovic
Toplam 4
Yorum
denyz1903 isminden dolayı transfer edilecek bence. ha yunus ha yunusoviç. işte trabzon işte futbol kafası.
-
Pektemek: Kalacağım
Toplam 20
Yorum
CC HASTANE MASRAFLARINI KENDİSİ KARŞILARSA OYNASIN :d:d:d:d:d
-
Gökhan Töre coştu bir kere
Toplam 16
Yorum
kartalpençesi Töre ve Caner yeni transferdir. Hücum gücünü yüzde 50 artıracaklardır.
Scarione de tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.