 Scarione de tamam – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    de tamam

    Scarione de tamam

    Spor Toto Süper Lig'e çıktıktan sonra transferde uzun süre sessiz kalan Göztepe, imzaları üst üste attırmaya başladı.

    Sarı kırmızılı takım, Gençlerbirliği'nden Selçuk Şahin, Gaziantepspor'dan Nabil Ghilas, Bastia'dan Axel Ngando ve Olympiakos'tan Aly Cissokho'dan sonra Arjantinli orta saha oyuncusu Oscar 'yle de anlaşmaya vardı. Scarione'nin bu hafta takıma katılacağı bildirildi.

    Türkiye'de 2013-2016 yılları arasında 3 sezon Süper Lig'de Kasımpaşa'da oynayan 32 yaşında ve 1.79 boyundaki futbolcu, Boca Juniors, Deportivo Cuenca, Thun, Luzern, St Gallen ve son olarak İsrail'de Maccabi Tel Aviv formalarını giydi.

    Orta sahada 10 numara pozisyonunda ve kanatlarda görev yapan Scarione, Süper Lig'de görev yaptığı 94 maçta 40 gol atmayı başardı.

    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Scarione de tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.