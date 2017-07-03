Malatyaspor, Chebake ile anlaştı
Spor Toto Süper Lig’in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor, Faslı sağ bek oyuncusu Issam Chebake ile anlaşmaya vardı.
Transferin hareketli takımı Evkur Yeni Malatyaspor, bir süredir arayışta olduğu sağ bek mevkiine Fransa 2. Lig takımı Le Havre'de forma giyen Issam Chebake'yi takviye etmeye hazırlanıyor. 27 yaşındaki defans oyuncusu geçen sezon Fransa 2. Ligi'nde istikrarlı bir görüntü ortaya koyarak, 36 müsabakada görev yaptı.
"Issam Chebake ile göüştük ve anlaşmaya vardık"
Transferdeki son durumla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Futbol Şube Sorumlusu Burak Çakır, "Bir süredir sağ bek için arayışlarımız vardı. Fransa'nın Le Havre takımında forma giyen Issam Chebake ile göüştük ve anlaşmaya vardık. Kendisini resmi imza için Türkiye'ye davet ettik. Bu oyuncu yarın Türkiye'de olacak. İmzaların atılmasının ardından da Bolu kampına katılacak" dedi.
"Almeida gündemimizde bulunmuyor"
Evkur Yeni Malatyaspor Futbol Şube Sorumlusu Çakır, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Hugo Almeida ile ilgilendikleri yönündeki haberlere de açıklık getirerek, "Almeida ismi sosyal medyada gündem olmuş durumda. Ancak Almeida gündemimizde bulunmuyor. Zaman zaman menajerlerin kulüplere tavsiye ettiği isimler olabiliyor. Ancak söylediğimiz gibi Almeida ile ilgili bir tasarrufumuz bulunmuyor. Herhangi bir görüşmemiz de olmadı" ifadelerini kullandı.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:16
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''Saygısızlık''
Toplam 35
Yorum
Dis ses Disardan bakan biri olarak bu adam yollanmamali buna gelene kadar selcuk, cavanda, de jong, ryan donk gibi isimlerin kesin gitmeai lazim
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Volkan'dan Ersun Yanal'a gönderme
Toplam 26
Yorum
sami fener 3 yildir sampiyon olamiyor, her sezon basi sampiyon biziz diyorsun sezon sonunda da yusuf oluyorsun, bari sus da ortalikta gorunme
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Beşiktaş, Pepe için Portekiz'e gidiyor!
Toplam 14
Yorum
zemin hava alanı zarar görebilir.hemen önlem alın cünkü ülke böyle bir karşılama görmedi şimdiye kadar
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