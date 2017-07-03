Göztepe'de Cissokho imzaya kaldı

Daha önce Porto, Lyon, Valencia, Liverpool gibi dev kulüplerde forma giyen 30 yaşında, 1.81 boyundaki yıldız oyuncu, geçen sezonun ilk yarısında Aston Villa, ikinci yarısında ise Olympiakos'ta oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde pek çok maçta oynayan Cissokho, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi 3'üncü tur mücadelesinde Olympiakos formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele etti. Cissokho'nun İzmir'e gelip tesisleri gezdikten sonra imza atacağı bildirildi.

Göztepe'de adı Samsunspor'la anılan Kone, Azerbaycan Ligi takımlarından Gabala'ya 1 yıllığına kiralandı. İç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı ekip, daha önce Gençlerbirliği'nden Selçuk Şahin, Gaziantepspor'dan Nabil Ghilas ve Bastia'dan Axel Ngando'yla anlaştı.

Yönetim, Kasımpaşa'dan Andre Castro, Bursaspor'dan Deniz Yılmaz, Başakşehir'den Yalçın Ayhan, Galatasaray'dan Ryan Donk gibi isimlerle pazarlıklarını sürdürüyor. 14 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına kadar kadroyu netleştirmeyi planlayan Göztepe, en az 12 transfer yapacak.

GİDENLERE TEŞEKKÜR

Göztepe yönetimi, yaptığı açıklamayla takımından ayrılan futbolculara teşekkür etti. Açıklamada, "2016-17 sezonunda Play-Off şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselmemizde büyük emekleri bulunan oyuncularımız Umut Nayir, Gençer Cansev, Sinan Özkan, Soner Dikmen, Burak Çolak ve 2.5 sezondur kadromuzda bulunan, kaptanlarımızdan Emre Aygün'ün sözleşmeleri sona ermiştir. Şampiyon oyuncularımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Göztepe'de kiralık olarak gelen Umut, Gençer, Soner ve Burak, kulüplerine dönmüş, Emre'nin sözleşmesi bitmiş, Sinan'ın ise sözleşmesi karşılıklı feshedilmişti.