Göztepe'de 6 ayrılık
Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'de sözleşmeleri sona eren Umut Nayir, Gençer Cansev, Sinan Özkan, Soner Dikmen, Burak Çolak ve Emre Aygün takımdan ayrıldı.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:11
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Robin van Persie sahaya indi!
Toplam 4
Yorum
Hüseyin Fbli denen şahız sen bu adama 2 yıldır kac pas attında adamı kötülüyorsun derbilerde kral demesini biliyordun ama iyi gün taraftarı!!!!
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Aslan, hazırlık maçında 90’da güldü
Toplam 4
Yorum
Eh Yani Ayakların yere basması lazım. Boş atıp dolu tuttamazsın.
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''Geri dönüşü olmazdı''
Toplam 2
Yorum
1905gs Keşke satmasalardı seni be
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