Göztepe'de 6 ayrılık

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'de sözleşmeleri sona eren Umut Nayir, Gençer Cansev, Sinan Özkan, Soner Dikmen, Burak Çolak ve Emre Aygün takımdan ayrıldı.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de sözleşmesi sona eren 6 oyuncu takımdan ayrıldı. Konuya ilişkin sarı-kırmızılıların resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2016-2017 sezonunda Play-Off şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselmemizde büyük emekleri olan oyuncularımız Umut Nayir, Gençer Cansev, Sinan Özkan, Soner Dikmen, Burak Çolak ve 2,5 sezondur kadromuzda bulunan, kaptanlarımızdan Emre Aygün'ün sözleşmeleri sona ermiştir. Şampiyon oyuncularımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz."