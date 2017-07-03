 Göztepe 2 transferi açıkladı – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    2 transferi açıkladı

    Göztepe 2 transferi açıkladı

    Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden , iki oyuncuyla anlaşmaya vardı.

    Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, en son Gençlerbirliği'nde forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu ve Fransa'nın Bastia takımından Kamerun asıllı Fransız genç orta saha oyuncusu Axel Ngando ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

    İki futbolcuyla işlemlerin tamamlanması ile resmi imzaların atılacağı kaydedildi.

    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:03
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