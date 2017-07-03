Göztepe 2 transferi açıkladı
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, iki oyuncuyla anlaşmaya vardı.
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, en son Gençlerbirliği'nde forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Selçuk Şahin ve Fransa'nın Bastia takımından Kamerun asıllı Fransız genç orta saha oyuncusu Axel Ngando ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.
İki futbolcuyla işlemlerin tamamlanması ile resmi imzaların atılacağı kaydedildi.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:03
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F.Bahçe'nin kombineden yana yüzü güldü
Toplam 8
Yorum
huseyin haberde kaç adet kombine satıldığının bilgisini de verseydiniz bari, kaç adet kombine satılmış gerçekten görseydik.
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F.Bahçe'nin kombineden yana yüzü güldü
Toplam 8
Yorum
alper geçen sene kombinesi olmasına rağmen gelmeyen çok sayıda kişi vardı.bu da tamamen oynanan futbolla alakalıydı.iyi ve istekli oynansın yeter
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G.Saray'ın kaptanı F.Bahçe'de
Toplam 8
Yorum
cskn Teşekkürler sinan seni çok ararız ...ALLAH yolunu açık etsin..
Göztepe 2 transferi açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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