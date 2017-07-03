 Efsane geri döndü – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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HEPSİ
    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Efsane geri döndü

    Efsane geri döndü

    Sessizliğini bozan Başkanı Sepil, “Kendimize yakışanı yaptık. Türkiye’de hikayesi olan Göztepe, tekrar hak ettiği yere döndü. Yeni hedefimiz de Avrupa takımı olmak” dedi.

    14 yıl sonra adını Süper Lig'e yazdıran 'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, başkan Mehmet Sepil de uzun süren sessizliğini bozdu. Radyospor'a bağlanan sarı-kırmızılıların patronu, birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Sepil'in öne çıkan sözleri: "Göztepe'ye yakışanı yaptık. Çok iyi bir sezon geçirdik ve Türkiye'de hikayesi olan bir takım olarak Süper Lig'e geldik. Efsane geri döndü diyoruz. Hedefimiz sadece İzmir için değil uluslararası düzeyde bir Göztepe olmak. Bunu başarmak kolay değil. Bizim için zor bir yıl olacak. Henüz stadımız hazır değil. Başarılı bir Göztepe'nin ardından İzmir'in birden fazla takımı Süper Lig'de olacaktır. Kampımız yarın (bugün) başlıyor. Yeni transferler de zamanla takıma katılacak. Anlaştığımız isimleri önümüzdeki hafta açıklayacağız. Göztepe'nin yanında diğer kulüpleri kabul etmek doğru değil. Göztepeliler Göztepe'yi tutmalı."
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:27
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