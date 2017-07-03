Clichy İstanbul'a geldi
Geçtiğimiz günlerde ismi sık sık Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe ile gündeme gelen Gael Clichy az önce Türkiye geldi
Medipol Başakşehir, bir süredir transfer gündeminde olan 31 yaşındaki Fransız sol bek Gael Clichy'yi İstanbul'a getirtti.
Atatürk Havalimanı'na gelen oyuncuyu, turuncu-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.
Yarın yapılacak görüşmenin ardından Clichy transferinin neticelendirilmesi bekleniyor.
İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, bugün yaptığı açıklamada bir sol bek transferi yapmak istediklerini söylemişti. Teknik direktör Abdullah Avcı da Clichy'nin, kadrosunda görmek istediği isimlerden biri olduğunu belirtmişti.
Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi şimdiye dek Eljero Elia, Aurelien Chedjou ve Tunay Torun'u kadrosuna kattı.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:58
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Fenerbahçe, 3 Temmuz’u unutmadı
Toplam 10
Yorum
gfd hahahhaha :D
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Tudor gözünü vatandaşına dikti
Toplam 2
Yorum
Ayaz zeynalov saygisiz sensin ki 5 mln.euro aliyorsun ve 2 senedir galatasaray ilk 3 e girmiyor.gitsen iyi olur)))))
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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
Toplam 6
Yorum
DURSUN ABI BASKANIMIZ DURSUN OZBEK,HELAL OLSUN,,
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