 Clichy İstanbul'a geldi – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    İstanbul'a geldi

    Clichy İstanbul'a geldi

    Geçtiğimiz günlerde ismi sık sık Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe ile gündeme gelen Gael az önce Türkiye geldi

    Medipol Başakşehir, bir süredir transfer gündeminde olan 31 yaşındaki Fransız sol bek Gael 'yi İstanbul'a getirtti.

    Atatürk Havalimanı'na gelen oyuncuyu, turuncu-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

    Yarın yapılacak görüşmenin ardından transferinin neticelendirilmesi bekleniyor.

    İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, bugün yaptığı açıklamada bir sol bek transferi yapmak istediklerini söylemişti. Teknik direktör Abdullah Avcı da Clichy'nin, kadrosunda görmek istediği isimlerden biri olduğunu belirtmişti.

    Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi şimdiye dek Eljero Elia, Aurelien Chedjou ve Tunay Torun'u kadrosuna kattı.




    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:58
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