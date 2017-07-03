Chebake Malatya’da
Sarı-kırmızılılar, Fransa’da Le Havre’da oynayan 27 yaşındaki savunmacısına kavuşuyor. Yönetici Burak Çakır, Chebake’nin yarın imza için kente geleceğini müjdeledi.
TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ
Son 3 sezondur Le Havre'da oynayan tecrübeli sağ bek oynadığı 112 karşılaşmada 3 gol atma başarısı gösterirken, istikrarlı bir futbol profili sergiledi. Geçen sezon da 36 maçta görev alan Chebake, 1 kez de ağları sarstı.
ŞİLİ'DEN TRANSFER VAR
Çakır, çok fazla boşta olan yerli oyuncu olmadığı için yerli oyuncu transferi yapmalarının zor olduğunu ifade ederken, yine bir transfer müjdesi de verdi. Şili'den bir oyuncuyla görüşmelerinin sürdüğünü ve gelecek vaad eden isimlere bonservis bedeli verebileceklerini ifade eden sarı-kırmızılıların futbol şube sorumlusu; Yeni Malatyaspor'un scout ekibine güvendiklerini ve çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.
SİNCERE DENEMEDE !
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Malatyaspor, Nijeryalı Sincere'yi de denemeye aldı. Takımla birlikte Bolu kampında yer alan 19 yaşındaki sağbek, idmanlara çıkmaya başladı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın hazırlık maçlarından sonra bu oyuncuyla ilgili kararını verecek.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:13
-
Emenike, Yunan ekibiyle anlaştı
Toplam 4
Yorum
fener amin
-
Pepe transferinde flaş gelişme
Toplam 10
Yorum
bjkli adrianoyu 600 bin'e alıp 10 milyona satan başkan; pepeyi de alır, seneye 25 milyona Çin'e satar. raat ol kardeş.
-
Ergin Ataman'dan sitem dolu sözler
Toplam 14
Yorum
ömer slm sayın atamanıda yedınızya sıze helal olsun yonetım koc gs ıcın bıcılmış kaftandı gonulden cımbomluydu bakalım bu sezon nasıl bıtecek
Chebake Malatya’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.