 Chebake Malatya’da – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Malatya’da

    Chebake Malatya’da

    Sarı-kırmızılılar, Fransa’da Le Havre’da oynayan 27 yaşındaki savunmacısına kavuşuyor. Yönetici Burak Çakır, ’nin yarın imza için kente geleceğini müjdeledi.

    Teknik direktörlüğe Ertuğrul Sağlam'ı getirdikten sonra Ali Dere, Farnolle, Boutaib, Dia, Dening transferleri ile gücüne güç katan Evkur Yeni Malatyaspor, sağ bek transferinde de mutlu sona ulaştı. Yönetici Burak Çakır, Fransa 2. Ligi'nde Le Havre forması giyen 27 yaşındaki sağ bek Issam Chebake ile her konuda anlaştıklarını ve yarın Malatya'ya gelerek imza atacağını müjdeledi.

    TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ
    Son 3 sezondur Le Havre'da oynayan tecrübeli sağ bek oynadığı 112 karşılaşmada 3 gol atma başarısı gösterirken, istikrarlı bir futbol profili sergiledi. Geçen sezon da 36 maçta görev alan , 1 kez de ağları sarstı.

    ŞİLİ'DEN TRANSFER VAR
    Çakır, çok fazla boşta olan yerli oyuncu olmadığı için yerli oyuncu transferi yapmalarının zor olduğunu ifade ederken, yine bir transfer müjdesi de verdi. Şili'den bir oyuncuyla görüşmelerinin sürdüğünü ve gelecek vaad eden isimlere bonservis bedeli verebileceklerini ifade eden sarı-kırmızılıların futbol şube sorumlusu; Yeni Malatyaspor'un scout ekibine güvendiklerini ve çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

    SİNCERE DENEMEDE !
    Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Malatyaspor, Nijeryalı Sincere'yi de denemeye aldı. Takımla birlikte Bolu kampında yer alan 19 yaşındaki sağbek, idmanlara çıkmaya başladı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın hazırlık maçlarından sonra bu oyuncuyla ilgili kararını verecek.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:13
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