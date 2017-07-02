İlk 10 içinde olmalıyız

SİVASSPOR ile sözleşme yenileyen teknik direktör Samet Aybaba, yeni sezon çalışmalarıyla önemli bilgiler verdi. İyi bir takımla yola devam etmek istediklerini belirten Aybaba, "İlk 10 takımdan biri olmak istiyoruz, kupayı da zorlamayı planlıyoruz. Bunun için de transferler çok önemli. Çeşitli isimlerle görüşüyoruz, kaliteli ve iyi oyuncular. Kaliteli bir takım kuracağız" açıklamasını yaptı.