İlk 10 içinde olmalıyız
SİVASSPOR ile sözleşme yenileyen teknik direktör Samet Aybaba, yeni sezon çalışmalarıyla önemli bilgiler verdi. İyi bir takımla yola devam etmek istediklerini belirten Aybaba, "İlk 10 takımdan biri olmak istiyoruz, kupayı da zorlamayı planlıyoruz. Bunun için de transferler çok önemli. Çeşitli isimlerle görüşüyoruz, kaliteli ve iyi oyuncular. Kaliteli bir takım kuracağız" açıklamasını yaptı.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
Toplam 20
Yorum
hasna transferler patlassin
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Kucka geliyor
Toplam 11
Yorum
tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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Wesley Sneijder karmaşası
Toplam 46
Yorum
gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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