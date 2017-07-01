Süper lig bütçesi 90 Milyon TL

Süper Lig'in yeni takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor’da mali kongre gerçekleştirildi.

Süper Lig bütçesini 90 Milyon TL olarak belirleyen Yeni Malatyaspor'da Kulüp Başkanı Adli Gevrek, hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, göreve geldiklerinden itibaren kısıtlı bütçelerle çok büyük başarıları imza attıklarını belirterek 3 yıl içerisinde iki şampiyonluk yaşadıklarını söyledi. Takım olarak bu yıl Süper Lige çıktıklarını belirten Gevrek, "Maalesef şunu söylemek istiyorum; sanki Süper Lig'de değilmişiz gibi bir havayla karşılaşıyoruz. Bu durum beni üzüyor. Yapmış olduğumuz emekler arka plana atılıyor. Bir takımın Süper Lig'e çıkması aynı zamanda kenttin de o lige çıkması demektir" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de sadece Malatya'yı değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu temsil eden tek takım olduğunu dile getiren Gevrek, bu süreçten sonra yapılması gereken en önemli işin ise tesisleşme ve altyapı çalışmaları olduğunu söyledi.



"İlk yıl kalıcı olmak ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek"

Süper Lig'de ilk hedeflerinin kalıcı olmak olduğunu ifade eden Gevrek, "Bu ligde de bir hedefimizin olması lazım. Buraya çıkmak kolay olmadı ve durmak da kolay olmayacak. Biz ilk yılımızda kalıcı olacağız. Üç yıllık planlama yaptık. Takımın başına Ertuğrul Sağlam'ı getirdik. Türkiye'de başarılara imza atmış, Anadolu takımını şampiyon yapmış bir hocayla anlaştık. Üç yıl içerisinde Malatya'nın hedefi olması lazım. Bu hedef içerisinde 'İlk yıl kalıcı olmak, ondan sonraki süreçte de UEFA Avrupa Ligi" diye konuştu.

Gevrek'in konuşmasının ardından Divan Başkanlığını Malatya eski Milletvekillerinden İhsan Koca'nın yaptığı mali genel kurulda kulübün gelir giderleri ibra edildi. Geçen sezondan 5 milyon 989 bin lira borcunun olduğu belirtilen Yeni Malatyaspor'da Süper Lig bütçesi ise 90 milyon lira olarak oy birliği ile kabul edildi.

Oylamanın ardından yeniden söz alan Kulüp Başkanı Adil Gevrek, kendilerine her zaman destek veren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

