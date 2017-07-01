Göztepe'den 3 bomba
Sarı-kırmızılılar Kasımpaşa’dan ayrılan Portekizli 10 numara, G.Birliği’nden F.Bahçeli eski ön libero ve G.Saray’ın Hollandalı ön liberosu Donk’la anlaştı. İmzalar an meselesi.
Süper Lig'deki zorlu yarış öncesi henüz hiçbir oyuncuyla anlaşamadığı için transferde geç kalındığı gerekçesiyle eleştirilere hedef olan ligin yenisi Göztepe, harekete geçti.
Yönetim, listedeki isimlerden G.Birliği'nden ayrılan 36 yaşındaki tecrübeli ön libero Selçuk Şahin'le anlaşmaya varırken, Kasımpaşa'nın Portekizli 10 numarası Andre Castro'yla da son aşamaya gelindiği bildirildi. Selçuk, daha önce 12 yıl aralıksız Fenerbahçe'de oynayıp 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, UEFA'da yarı finalde boy gösterdi.
HOLLANDALI HAZIR KITA
Kasımpaşa'da 4 sezon aralıksız forma giyen 29 yaşındaki Castro ise Paşa'yla anlaşamayıp yönünü İzmir ekibine çevirdi. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon 39 maçta 7 gol, 5 asist üreten tecrübeli yıldızla el sıkışıp mutlu sona ulaştı.
Göztepe, diğer bomba transferi Ryan Donk için de gün sayıyor. Sarı-kırmızılarla kontratı devam eden ve kampa götürülen 31 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla her konuda anlaşılırken, kiralık formülü üzerinde duruluyor. Geçen sezon da kiralık olarak İspanya'da Real Betis forması giyen tecrübeli futbolcu 18 maçta 1 asist yaptı. Aradaki ufak pürüzlerin de giderilmesinden sonra imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı öğrenildi.
Burak HAKERLER
Yönetim, listedeki isimlerden G.Birliği'nden ayrılan 36 yaşındaki tecrübeli ön libero Selçuk Şahin'le anlaşmaya varırken, Kasımpaşa'nın Portekizli 10 numarası Andre Castro'yla da son aşamaya gelindiği bildirildi. Selçuk, daha önce 12 yıl aralıksız Fenerbahçe'de oynayıp 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, UEFA'da yarı finalde boy gösterdi.
HOLLANDALI HAZIR KITA
Kasımpaşa'da 4 sezon aralıksız forma giyen 29 yaşındaki Castro ise Paşa'yla anlaşamayıp yönünü İzmir ekibine çevirdi. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon 39 maçta 7 gol, 5 asist üreten tecrübeli yıldızla el sıkışıp mutlu sona ulaştı.
Göztepe, diğer bomba transferi Ryan Donk için de gün sayıyor. Sarı-kırmızılarla kontratı devam eden ve kampa götürülen 31 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla her konuda anlaşılırken, kiralık formülü üzerinde duruluyor. Geçen sezon da kiralık olarak İspanya'da Real Betis forması giyen tecrübeli futbolcu 18 maçta 1 asist yaptı. Aradaki ufak pürüzlerin de giderilmesinden sonra imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı öğrenildi.
Burak HAKERLER
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:30
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