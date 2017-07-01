Göztepe'den 2 transfer daha
Spor Toto Süper Lig'e yükseldikten sonra transfer çalışmalarını sessizlik içinde sürdüren Göztepe, Gaziantepspor'dan forvet Nabil Ghilas ve Fransa'nın Bastia takımından orta saha Axel Ngando'yla da anlaştı.
Kariyerinde Portekiz'de Porto, İspanya'da Cordoba ve Levante gibi takımlarda forma giyen 27 yaşında, 1.83 boyundaki Cezayirli Ghilas, geçen sezon Süper Lig'de 29 maçta 8 gol attı. Ghilas'la 2 artı 1 yıllığına anlaşmaya varıldığı öğrenildi.
Sarı kırmızılıların her konuda anlaştığı 24 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız orta saha Ngando ise daha önce Rennes ve Auxerre'de de oynayıp geçen sezon Fransa Ligue 1'de 20 karşılaşmada görev yaptı. Ngando'nun forma giydiği Bastia, küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı.
En az 12 transfer yapacağını açıklayan Göztepe, transferde anlaştığı futbolculara pazartesi günü antrenmanlara başlamadan önce sözleşme imzalatacak. Göztepe, daha önce Gençlerbirliği'den ön libero Selçuk Şahin'le de kesin olarak el sıkışmıştı.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:44
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Giderayak servet istedi
Toplam 14
Yorum
aslan Alex telles'te para etmez dediniz bu gün 8,5 milyon euroya verdiğiniz adama 25 milyon paund veriliyor galatasaray komisyon takımı oldu
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Giderayak servet istedi
Toplam 14
Yorum
şakamı ya veteran liginden adam getiriyorsun yap bari 1 milyon euro ve 1 1 karşılıklı fesih sözleşmesi ozaman tamam derim 2,5 milyon euro veriyorsun
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Wesley Sneijder karmaşası
Toplam 27
Yorum
seckin tudor gitsin bu kadar yatırıma alt yapı hocasını getirsek daha iyiydi tudora neden maaş veriyoruz borsada bizimde hisselerimiz var
Göztepe'den 2 transfer daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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