Sivasspor, Aybaba ile devam dedi
Sivasspor, Samet Aybaba ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de Samet Aybaba ile şampiyonluk yaşayan Sivasspor, deneyimli teknik adam ile sözleşme yeniledi.
Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde Başkan Mecnun Otyakmaz da hazır bulunurken Aybaba kendisini 2+1 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:45
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Çare aranıyor
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Yorum
karaali 50 yıl uğruna,elimizde olan 5 takım 11 var , ve biz daha iyisini almak için ne cabalar sarfediyoruz ve yöneticilerde iş yapıyoruz.diyr.hadii
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Çare aranıyor
Toplam 16
Yorum
ya he castıllonun çürüdüğü filan yok bu takımda sana öyle geliyo
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Çare aranıyor
Toplam 16
Yorum
ahmet onazi ve castıllo satılmaz elindeki oyuncuları çıkartcak ilk önce
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