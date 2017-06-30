 Sivasspor, Aybaba ile devam dedi – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Sivasspor, Aybaba ile devam dedi

    Sivasspor, Aybaba ile devam dedi

    Sivasspor, ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

    Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de ile şampiyonluk yaşayan Sivasspor, deneyimli teknik adam ile sözleşme yeniledi.

    Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde Başkan Mecnun Otyakmaz da hazır bulunurken Aybaba kendisini 2+1 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:45
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