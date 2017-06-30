 Sağ beke Chebake – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Sağ beke Chebake

    Sağ beke Chebake

    Yeni Malatya sağ bekini Fransa’da buldu. Le Havre’dan ayrılan 27 yaşındaki Faslı imzaya geliyor.

    Süper Lig'in yenisi , transferde hız kesmiyor. Doğu Anadolu ekibi aradığı sağ beki Fransa liginde buldu. Sarı-kırmızılıların, geçen sezon 2. Lig'de Le Havre forması giyen Issam Chebake ile her konuda anlaşmaya vardığı bildirildi. 27 yaşındaki Faslı oyuncunun 1-2 gün içinde Malatya'ya gelerek imzayı atması bekleniyor. Faslı futbolcunun ismi daha önce Bursaspor ile de anılmıştı.

    İSTİKRAR ABİDESİ
    Son 3 sezonda Le Havre forması giyen tecrübeli sağ bek oynadığı 112 karşılaşmada 3 gol atma başarısı gösterirken, istikrarlı bir futbol profili sergiledi. Geçen sezon da 36 maçta görev alan Chebake, 1 kez de ağları sarstı. Malatya daha önce yine Fransa'dan 1. Lig ekiplerinden Nancy'de forma giyen Fenerbahçeli eski futbolcu Issiar Dia'yı kadrosuna katmıştı.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:09
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