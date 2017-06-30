Sağ beke Chebake
Yeni Malatya sağ bekini Fransa’da buldu. Le Havre’dan ayrılan 27 yaşındaki Faslı imzaya geliyor.
İSTİKRAR ABİDESİ
Son 3 sezonda Le Havre forması giyen tecrübeli sağ bek oynadığı 112 karşılaşmada 3 gol atma başarısı gösterirken, istikrarlı bir futbol profili sergiledi. Geçen sezon da 36 maçta görev alan Chebake, 1 kez de ağları sarstı. Malatya daha önce yine Fransa'dan 1. Lig ekiplerinden Nancy'de forma giyen Fenerbahçeli eski futbolcu Issiar Dia'yı kadrosuna katmıştı.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:09
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 yalnız neden ılla ndıaye onu anlamadım amini umarda benzer yeteneklere sahıp ve yas olarakta daha genc 22 yasında ndıaye olmazsa oda olur
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 ligin en iyi istatistiklerine sahip futbolculardan biri komple bir topçu top çalma hava topu dripling başarılı pas gıbı bılmeden konusmayın
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Sneijder kararını verdi
Toplam 10
Yorum
Durust Ol Yeter bu nasil transfer politikasidi sayin Dursun Baskan ... ? Futbolu Futboldan anlayanlara birakin artiq
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