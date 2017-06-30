Göztepe transferde harekete geçti

Yönetim, listedeki isimlerden Gençlerbirliği'nden ayrılan tecrübeli ön libero Selçuk Şahin'le anlaşmaya varırken Kasımpaşa'nın Portekizli ofansif orta saha oyuncusu Andre Castro'yla da son aşamaya gelindiği bildirildi. Yönetimle İzmir'de görüşen 36 yaşındaki Selçuk'la her konuda anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Selçuk Şahin, daha önce 12 yıl aralıksız Fenerbahçe'de oynayıp 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, UEFA'da yarı final oynadı.



Kasımpaşa'da 4 sezon aralıksız forma giyen Castro, sözleşmesi bittikten sonra kulübüyle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamayıp yönünü kendisine teklif sunan Göztepe'ye çevirdi. Süper Lig'de 131 maçta 18 gol atan 10 numara, kariyerinde Portekiz'de Porto, İspanya'da Sporting Gijon formaları da giyip Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynadı.



Bu arada sarı-kırmızılı ekibe Atiker Konyaspor'dan ayrılan 29 yaşındaki sol bek Mehmet Uslu ve Chelsea'nin Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı stoperi Kenneth Omeruo da önerildi. Nijerya'da yayın yapan internet siteleri de Göztepe'nin Süper Lig'de geçen sezon 26 maça çıkan 24 yaşındaki Omeruo'yla ilgilendiğini yazdı.



TARAFTARLARA ŞİİRLİ CEVAP

Göztepe'nin yapacağı transferleri haftalardır sabırsızlıkla bekleyen taraftarlar, sosyal medyada birbirinden komik capsler yapmaya başladı. Sarı kırmızılılar, eski Türk filmlerinden sahneleri, "Transfer beklerken biz" notuyla paylaştı. Bir taraftarın twitter hesabı üzerinden yönetime yazdığı akrostiş şiire ise kulübün resmi twitter hesabından aynı şekilde karşılık verildi. Göztepeli taraftar kulüp hesabına, "Telefon elde Radyo kulakta Antenler açık Narkoz burunda Serseri olduk Fani devranda Ey rabbim Rırkımızı ver elhamdülillah" şeklinde twit atarak cümlelerin baş harfleriyle, "TRANSFER" kelimesini oluşturdu. Kulübün resmi hesabı ise bu twite, "Anlıyoruz sizleri Zordur beklemek Kimse merak etmesin Az kaldı gelecek Laf atmayın lütfen Dönen biz değil miyiz Issız köşelerden" ifadesini yazarak akrostiş olarak, "AZ KALDI" mesajını verdi.