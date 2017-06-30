Golcü operasyonu
Transferde sessiz kalan Göztepe, iki golcünün peşine düştü. Nantes’tan 25 yaşındaki Fas asıllı Fransız Bammou ve Sırbistan ekibi Subotica’dan 25 yaşındaki Mudrinski ile temas kuruldu.
SÖZLEŞME KOZU
Geçen sezon Sırbistan'da 32 maçta 17 gol atan Mudrinski'nin ise sözleşmesi 31 Aralık'ta bitiyor. Genç golcünün 6 ay sonra bitecek kontratını koz olarak kullanan sarı-kırmızılı kurmayların, transferde önemli mesafe kat ettiği bildirildi.
Görkem TÜRKYILMAZ
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:10
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 yalnız neden ılla ndıaye onu anlamadım amini umarda benzer yeteneklere sahıp ve yas olarakta daha genc 22 yasında ndıaye olmazsa oda olur
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 ligin en iyi istatistiklerine sahip futbolculardan biri komple bir topçu top çalma hava topu dripling başarılı pas gıbı bılmeden konusmayın
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Sneijder kararını verdi
Toplam 10
Yorum
Durust Ol Yeter bu nasil transfer politikasidi sayin Dursun Baskan ... ? Futbolu Futboldan anlayanlara birakin artiq
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