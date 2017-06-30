 Golcü operasyonu – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Golcü operasyonu

    Golcü operasyonu

    Transferde sessiz kalan , iki golcünün peşine düştü. Nantes’tan 25 yaşındaki Fas asıllı Fransız Bammou ve Sırbistan ekibi Subotica’dan 25 yaşındaki Mudrinski ile temas kuruldu.

    Süper Lig'in yeni takımı , transferde yaşadığı sessizliği bozmak için kolları sıvadı. Forvet hattı için arayışlarını sürdüren İzmir ekibi listesine Fransız takımı Nantes'ın 25 yaşındaki forveti Yacine Bammou ile Sırbistan ekibi Spartak Subotica'dan Ognjen Mudrinski'yi aldı. Fas asıllı Fransız santrfor Bammou, forvet arkasında da görev yapabiliyor. Fas Milli Takımı'nda da görev yapan 25 yaşındaki golcü geçen sezon Nantes'ta 34 maçta 4 gol, 1 asist kaydetti. Göztepe'nin, kontratı 2022'de bitecek Bammou içik kiralık formülünü de devreye sokacağı öğrenildi.

    SÖZLEŞME KOZU
    Geçen sezon Sırbistan'da 32 maçta 17 gol atan Mudrinski'nin ise sözleşmesi 31 Aralık'ta bitiyor. Genç golcünün 6 ay sonra bitecek kontratını koz olarak kullanan sarı-kırmızılı kurmayların, transferde önemli mesafe kat ettiği bildirildi.


    Görkem TÜRKYILMAZ
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:10
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