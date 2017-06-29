Taraftar akrostiş şiirle transfer istedi

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükseldikten sonra teknik direktör Yılmaz Vural'ın yerine Tamer Tuna ile anlaşan Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Henüz takımdan ayrılacakları ve yeni oyuncularını açıklamayan sarı-kırmızılı ekibin taraftarlarından Berk Ekmekçioğlu, Twitter hesabından akrostiş şiir paylaşarak, takıma katılacak yeni oyuncuların açıklanmasını istedi.

Ekmekçioğlu, baş harflerinden "transfer" yazılı şunları paylaştı: "Telefon elde / Radyo kulakta / Antenler açık / Narkoz burunda / Serseri olduk / Fani devranda / Ey Rabbim / Rızkımızı ver elhamdülillah."

Bunun üzerine Göztepe Twitter hesabından da baş harflerinden "az kaldı" oluşan şu dizeler yazıldı:

"Anlıyoruz sizleri / Zordur beklemek / Kimse merak etmesin / Az kaldı gelecek / Laf atmayın lütfen / Dönen biz değil miyiz / Issız köşelerden."