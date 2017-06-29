 Taraftar akrostiş şiirle transfer istedi – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Taraftar akrostiş şiirle transfer istedi

    Taraftar akrostiş şiirle transfer istedi

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'nin taraftarlarından biri, sosyal medya hesabından baş harflerinden "transfer" oluşan akrostiş şiir paylaşarak, transferlerin açıklanmasını istedi.

    TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükseldikten sonra teknik direktör Yılmaz Vural'ın yerine Tamer Tuna ile anlaşan , transfer çalışmalarını sürdürüyor. Henüz takımdan ayrılacakları ve yeni oyuncularını açıklamayan sarı-kırmızılı ekibin taraftarlarından Berk Ekmekçioğlu, Twitter hesabından akrostiş şiir paylaşarak, takıma katılacak yeni oyuncuların açıklanmasını istedi.

    Ekmekçioğlu, baş harflerinden "transfer" yazılı şunları paylaştı: "Telefon elde / Radyo kulakta / Antenler açık / Narkoz burunda / Serseri olduk / Fani devranda / Ey Rabbim / Rızkımızı ver elhamdülillah."

    Bunun üzerine Göztepe Twitter hesabından da baş harflerinden "az kaldı" oluşan şu dizeler yazıldı:

    "Anlıyoruz sizleri / Zordur beklemek / Kimse merak etmesin / Az kaldı gelecek / Laf atmayın lütfen / Dönen biz değil miyiz / Issız köşelerden."

    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:31
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