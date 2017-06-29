Taraftar akrostiş şiirle transfer istedi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin taraftarlarından biri, sosyal medya hesabından baş harflerinden "transfer" oluşan akrostiş şiir paylaşarak, transferlerin açıklanmasını istedi.
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükseldikten sonra teknik direktör Yılmaz Vural'ın yerine Tamer Tuna ile anlaşan Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Henüz takımdan ayrılacakları ve yeni oyuncularını açıklamayan sarı-kırmızılı ekibin taraftarlarından Berk Ekmekçioğlu, Twitter hesabından akrostiş şiir paylaşarak, takıma katılacak yeni oyuncuların açıklanmasını istedi.
Ekmekçioğlu, baş harflerinden "transfer" yazılı şunları paylaştı: "Telefon elde / Radyo kulakta / Antenler açık / Narkoz burunda / Serseri olduk / Fani devranda / Ey Rabbim / Rızkımızı ver elhamdülillah."
Bunun üzerine Göztepe Twitter hesabından da baş harflerinden "az kaldı" oluşan şu dizeler yazıldı:
"Anlıyoruz sizleri / Zordur beklemek / Kimse merak etmesin / Az kaldı gelecek / Laf atmayın lütfen / Dönen biz değil miyiz / Issız köşelerden."
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:31
-
Valbeuna imzayı attı
Toplam 8
Yorum
:D kesin gs li kendi tarasferlerin aklınca övmeye çalışıyor :D
-
Chris Paul'a karşılık bir takım
Toplam 3
Yorum
bence durant tarzı bırı olsa daha faydalı olur b ıkısının yanına
-
Bana tutkunuzu gösterin
Toplam 38
Yorum
alex ondan karalamak için çırpınıyorlar. spor programlarını izle hep çamur atıyor rakip takım yorumcuları.
Taraftar akrostiş şiirle transfer istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.