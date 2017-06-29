Göztepe'de Fuchs da ayrıldı
Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe'de gidenler kervanına Benjamin Fuchs da katıldı.
Daha önce Umut, Burak, Soner, Gençer, Emre ve Sinan ile vedalaşan sarı kırmızılılırda tecrübeli sağ bek de resmen takımdan ayrıldı. Göztepe ile 1 yıl daha mukavelesi bulunan oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi. Göztepe'ye 2015-2016 sezonunda Konyaspor'dan transfer olan 33 yaşındaki Fuchs, toplam 33 maça çıktı. Bu arada Göztepe'nin yolunu ayırmayı planladığı orta saha oyuncusu Murat Akın'ın ise Giresunspor ile flört ettiği bildirildi.Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe'de gidenler kervanına Benjamin Fuchs da katıldı.
YAVUZ AYGÜN TAKIMDA KALDI
Yeni sezonda Halil, Tayfur, Emrecan, Günay, Göktuğ, Metin, Jahovic, Schwechlen, Segbefia ve Kobakhidze ile yola devam kararı alan yönetim, genç kaleci Yavuz Aygün'ü de takımda tuttu. Kurmaylar, gelecek vaad eden 20 yaşındaki file bekçisinin gelecekte kulübe çok şey kazandıracağını savundu. Yavuz ise, "Bu kulübün bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Beni Türk futboluna Trabzonspor kazandırdı, o yüzden yeni sezonda forma numaram 61 olacak" dedi. Yavuz geçen sezon İzmir ekibinde sadece 3 kupa karşılaşmasında forma giymişti.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:18
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Beşiktaş’ta yol ayrımı
Toplam 4
Yorum
Bence Ömer SIsmanoglu bence Kötü Forvet degil Aslinda Kadroda Kalmasini Isterdim Ama Iste Hoca Pek begenmiyor bence
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''En büyük Galatasaray''
Toplam 10
Yorum
kartalpençesi Zenci saatçiyi gomis sanmalar, gözlüğü çalmalar...Bi de bize tinerci derler. Bunlar bonzai çekmiş.
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Bana tutkunuzu gösterin
Toplam 19
Yorum
tutankamon tutku karnın acıktı tutku ye.ama kovulduğun yere sözünü tutamadan geldiysen çeneni tut en azından kovulana kadar
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