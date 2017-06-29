Donk sürprizi

İzmir ekibi, Tudor’un kadroda düşünmediği Donk’u listesine aldı. Ayrıca Trabzonspor’dan ayrılan sağ bek Zeki Yavru’yla prensipte anlaşılırken, Bursaspor’un golcüsü Deniz Yılmaz’la da imza atılması an meselesi.

Süper Lig'in yeni takımı Göztepe, Teknik Direktör Tamer Tuna dışında henüz hiçbir transfer yapamadı. Artık somut adımlar atmak isteyen sarı-kırmızılılar, yabancı transferinde harekete geçti ve rotayı Galatasaray'a çevirdi. Yönetimin, Aslan'da bir türlü beklentileri karşılayamayan gönderilecekler arasındaki Ryan Donk'u listeye aldığı ve nabız yokladığı kaydedildi. Galatasaray'la yeni sezon hazırlıklarına başlayan geçen sezon İspanya'da R.Betis'te kiralık oynayan 31 yaşındaki Hollandalı ön liberoya teknik direktör Igor Tudor'un sıcak bakmadığı belirtildi. Mali konularda anlaşma sağlanması halinde Göztepe'nin sözleşmesi 2018'de bitecek Donk'a imza attırabileceği ifade edildi.



İKİSİ DE HAZIR

Göz-Göz ayrıca Trabzonspor'la sözleşmesini fesheden sağ bek Zeki Yavru ile prensipte anlaştı. Bonservisi elinde olan 26 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı, geçen sezon 17 lig, 6 kupa karşılaşmasında görev yapan deneyimli oyuncunun hafta sonuna kadar kontrat imzalayabileceği bildirildi. Sarı-kırmızılılar Zeki'nin yanı sıra Adnan Süvari Tesisleri'ne kadar getirdiği Bursa'nın golcüsü Deniz Yılmaz'ın transferinde de sona geldiği belirtildi.