Donk sürprizi
İzmir ekibi, Tudor’un kadroda düşünmediği Donk’u listesine aldı. Ayrıca Trabzonspor’dan ayrılan sağ bek Zeki Yavru’yla prensipte anlaşılırken, Bursaspor’un golcüsü Deniz Yılmaz’la da imza atılması an meselesi.
İKİSİ DE HAZIR
Göz-Göz ayrıca Trabzonspor'la sözleşmesini fesheden sağ bek Zeki Yavru ile prensipte anlaştı. Bonservisi elinde olan 26 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı, geçen sezon 17 lig, 6 kupa karşılaşmasında görev yapan deneyimli oyuncunun hafta sonuna kadar kontrat imzalayabileceği bildirildi. Sarı-kırmızılılar Zeki'nin yanı sıra Adnan Süvari Tesisleri'ne kadar getirdiği Bursa'nın golcüsü Deniz Yılmaz'ın transferinde de sona geldiği belirtildi.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:29
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
gsgeneral adam geleceği takımı incelemiş tarihi ne rütbesi ne. garip olan ne ki okumuş çocuk..herkes rütbesini bilecek! hadi kuşlar sayfanıza...
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
brc laga lugaya gerek yok...bir fenerli olarak tebrik ederim...valbuena, gomis gibi oyuncular gelip bizde oynamalılar!
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F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 2
Yorum
BEDAVADAN GOLLER YERİZ YENİ SEZONDA VDEMİRELİ GÖRMEYE TAHAMMÜL EDEMEYİZ..
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