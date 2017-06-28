Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sivasspor, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ve koşuyla start aldı. Antrenman, dar alanda yapılan pas çalışmalarıyla devam etti.
İdmana, Elazığspor'dan transfer edilen Hakan Bilgiç ve geçen sezon Kayserispor'a kiralanan Erkan Kaş da katıldı.
Antrenman öncesi tesislere gelen bir grup taraftar, teknik direktör Aybaba'ya çiçek verdi ve oyunculara baklava ikram etti. Taraftarlar, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu.
Çalışmayı, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz da izledi.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:55
-
Kucka’da fark 2 milyon euro
Toplam 5
Yorum
akıl fazla verilmemeli zaten 30 unun geçmiş
-
Castillo 8 milyon euro
Toplam 10
Yorum
akıl futbolcu iyi yanında iyi adam olursa çok iş yapar bu fiyat az bence
-
Burak Yılmaz'a "domuz" tahriği!
Toplam 2
Yorum
orko wğaaay goçum benim.sağlam vuraydın laa.dokunmadan uçuyo adam.
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.