 Sağlam’ın acı günü – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Sağlam’ın acı günü

    Sağlam’ın acı günü
    Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü 'ın annesi Fatma Sağlam Bolu'da tansiyon ve şeker rahatsızlığından kaldırıldığı hastanede vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Düzce'nin Akçakoca ilçesi Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
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