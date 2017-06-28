 Malatya'da Obertan sesleri – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Malatya'da sesleri

    Malatya'da Obertan sesleri

    Yeni Malatya, transferde büyük oynuyor...

    Fransız basını sarı-kırmızılıların İngiltere'de Wigan'da oynayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Gabriel 'ın peşinde olduğunu öne sürdü. 2011'de Manchester United'da oynayan Obertan, geçen sezon 12 maçta 1 gol atarken, 2 de asist yaptı. Obertan'ın 1 yıl daha kontratı var, bonservisi 500 bin euro.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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