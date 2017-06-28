Gyan bombası
Göz-Göz, camiasını heyecanlandıracak hamleyi yaptı. Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki yıldızla el sıkışıp menajerini İzmir’e davet ederken Timsah’a transfer çalımı atacak.
En son Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ahli FC Dubai'de forma giyen Gyan'ın kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ve Türkiye'de futbol oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin bonservisi elinde olan tecrübeli golcünün menajerini İzmir'e davet etmeye hazırlandığı belirtildi.
Gana Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Gyan, Udinese, Rennes ve Sunderland gibi önemli takımlarda görev aldıktan sonra Çin'de Shangai SIPG'e transfer oldu. Geçen sezon Al Ahli'ye kiralanan ve 18 maçta rakip fileleri 9 kez havalandıran Gyan, Gana Milli Takımı'yla da 51 karşılaşmada 26 gol kaydetti.
3 TEMMUZ'DA ŞOV VAR
Teknik Direktör Tamer Tuna'dan da tmüjde geldi. Tuna, 3 Temmuz'da Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde start alacak yeni sezon çalışmalarında en az 5 yeni transferin yer alacağını açıkladı. Listelerindeki futbolcularla dirsek temasında olduklarını vurgulayan genç çalıştırıcı, "Taraftarımız rahat olsun, ilk çalışmamızda yeni isimler aramızda olacak" bilgisini verdi.
GENOA İLE HAZIRLIK MAÇI
Göztepe'nin hazırlık kampında oynayacağı özel maçların programı da netleşmeye başladı. Tesislerinde 3 Temmuz'daki sezon açılışı sonrası 14 Temmuz'da Avusturya'da kampa girecek olan Göz-Göz, burada İtalya Serie A ekibi Genoa ile karşılaşacak. Karşılaşma 19 Temmuz'da oynanacak. 24 Temmuz'a kadar Avusturya'da çalışmalarını sürdürecek sarı-kırmızılıların en az 3 hazırlık maçına çıkacağı bildirildi.
BURSA'DAN İKİ FUTBOLCU
Göztepe'de, Timsah ile kontratı biten ön libero Şamil Cinaz'ın yanı sıra golcü Deniz Yılmaz da imza aşamasına geldi. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla aradaki pürüzlerin giderildiği öğrenilirken, bonservisinin de elinde olması avantaj sağlıyor. Deniz'le de İzmir'de bir görüşme gerçekleştiren yönetim, 29 yaşındaki santrforun yeşil- beyazlılarla bağlarını koparmasını bekliyor.
?BELARUS'TAN SAVİTSKİ
Kanatlarda Halil Akbunar, Tayfur Bingöl ve Gürcü futbolcu Kobakhidze'yi tutma kararı alan Göztepe yönetimi, alternatif olarak Belaruslu sol kanat oyuncusu Pavel Savitski'yi listesine ekledi. Belarus Premier Ligi'nde Neman Grodno ekibinde forma giyen ve sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki oyuncuyla temasa geçen sarı-kırmızılı kurmaylar ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı.
Burak HAKERLER
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:06
-
Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
şaka şaka gibi yaa :D burak bitti denildigi sezon 17 gol atıodu bu kral ilan ediliyor bide sahte haberlerle kandırıyorlar bu bjklileri
-
Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı!
Toplam 14
Yorum
Özgür Bonservisler toplam15.5 milyon euro 4,3,5 yıllık sabitler 23.9 milyon euro maç toplam39.5 maç başıları ile 42 yi buluyor araştır istersen
-
Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
SMOKİE ÇİFT AYAKLI ŞUTÖR VE BİTİRİCİĞİ YÜKSEK TEKNİK KAÇ TANE TÜRK FORVET TANIYOSUN MERAK ETTİM ? :D renktaş
Gyan bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.