 Gyan bombası – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Gyan bombası

    Gyan bombası

    Göz-Göz, camiasını heyecanlandıracak hamleyi yaptı. Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki yıldızla el sıkışıp menajerini İzmir’e davet ederken Timsah’a transfer çalımı atacak.

    Transfer gündeminde birçok isim olmasına rağmen henüz hiçbirisine imza attıramayan Göztepe, taraftarlarını heyecanlandıracak hamleyi gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Bursaspor'la anlaşamayan Ganalı yıldız golcü Asamoah Gyan'la ilgileniyor. Yeşil-beyazlıların kapısından dönen 31 yaşındaki santrforla görüşmelerin başladığı öğrenilirken, Teknik Direktör Tamer Tuna'nın, "Gyan'a asla hayır demem" ifadesini kullandığı kaydedildi.

    En son Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ahli FC Dubai'de forma giyen Gyan'ın kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ve Türkiye'de futbol oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin bonservisi elinde olan tecrübeli golcünün menajerini İzmir'e davet etmeye hazırlandığı belirtildi.

    Gana Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Gyan, Udinese, Rennes ve Sunderland gibi önemli takımlarda görev aldıktan sonra Çin'de Shangai SIPG'e transfer oldu. Geçen sezon Al Ahli'ye kiralanan ve 18 maçta rakip fileleri 9 kez havalandıran Gyan, Gana Milli Takımı'yla da 51 karşılaşmada 26 gol kaydetti.

    3 TEMMUZ'DA ŞOV VAR
    Teknik Direktör Tamer Tuna'dan da tmüjde geldi. Tuna, 3 Temmuz'da Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde start alacak yeni sezon çalışmalarında en az 5 yeni transferin yer alacağını açıkladı. Listelerindeki futbolcularla dirsek temasında olduklarını vurgulayan genç çalıştırıcı, "Taraftarımız rahat olsun, ilk çalışmamızda yeni isimler aramızda olacak" bilgisini verdi.

    GENOA İLE HAZIRLIK MAÇI
    'nin hazırlık kampında oynayacağı özel maçların programı da netleşmeye başladı. Tesislerinde 3 Temmuz'daki sezon açılışı sonrası 14 Temmuz'da Avusturya'da kampa girecek olan Göz-Göz, burada İtalya Serie A ekibi Genoa ile karşılaşacak. Karşılaşma 19 Temmuz'da oynanacak. 24 Temmuz'a kadar Avusturya'da çalışmalarını sürdürecek sarı-kırmızılıların en az 3 hazırlık maçına çıkacağı bildirildi.

    BURSA'DAN İKİ FUTBOLCU
    Göztepe'de, Timsah ile kontratı biten ön libero Şamil Cinaz'ın yanı sıra golcü Deniz Yılmaz da imza aşamasına geldi. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla aradaki pürüzlerin giderildiği öğrenilirken, bonservisinin de elinde olması avantaj sağlıyor. Deniz'le de İzmir'de bir görüşme gerçekleştiren yönetim, 29 yaşındaki santrforun yeşil- beyazlılarla bağlarını koparmasını bekliyor.

    ?BELARUS'TAN SAVİTSKİ
    Kanatlarda Halil Akbunar, Tayfur Bingöl ve Gürcü futbolcu Kobakhidze'yi tutma kararı alan Göztepe yönetimi, alternatif olarak Belaruslu sol kanat oyuncusu Pavel Savitski'yi listesine ekledi. Belarus Premier Ligi'nde Neman Grodno ekibinde forma giyen ve sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki oyuncuyla temasa geçen sarı-kırmızılı kurmaylar ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı.


    Burak HAKERLER
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:06
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