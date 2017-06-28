Ertuğrul Sağlam'ın en acı günü
Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın 74 yaşındaki annesi Fatma Sağlam, Düzce’de toprağa verildi.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:05
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Toplam 6
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onder aykut korkagin teki ne basarili olacak fb nin bu hale gelmesinin en buyuk nedeni o takima bu istemi o gtirdi
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Toplam 28
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omer akpinar darisi kilolu yeteneksiz ozana ve fernandoa anlamiyom haa fener gibi kulup istedigin kiloyla rahatcana oynuyabiliyosun bu ne amatorluk yaah
Ertuğrul Sağlam'ın en acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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