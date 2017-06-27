 Malatya’da Dia sevinci – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Malatya’da Dia sevinci

    Malatya’da Dia sevinci
    , daha önce Fenerbahçe forması giyen 'yı renklerine bağladı. Basın sözcüsü Erdal Gündüz, 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladığı Dia'nın, kulübe ve camiaya hayırlı olmasını diledi. 30 yaşındaki Fransa doğumlu Senagalli futbolcu, Nancy formasıyla geçen sezon Ligue 1'de 31 maçta 8 gol attı.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:26
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