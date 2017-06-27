 İşte Sivas’ın 1 numarası – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    İşte Sivas’ın 1 numarası

    İşte Sivas’ın 1 numarası

    uzun süredir aradığı kaleciyi Hollanda'da buldu.

    Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan kırmızı-beyazlılar, AZ Alkmaar'ın Uruguaylı file bekçisi 'e teklifte bulundu. Hollanda'nın De Telegraaf Gazetesi'nin haberinde, 24 yaşındaki kalecinin de Sivas'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Alkmaar'ın Marco Bizot'u transfer etmesinin ardından ikinci kaleci konumuna gelen Rochet'in, takımla idmanlara çıkmadığı da ifade edildi. Profesyonel kariyerine ülkesinin Danubio takımında başlayan genç file bekçisi, 3 sezondur Alkmaar forması giyiyor. Bu arada , Antalyasporlu Emre Güral ile Çaykur Rizespor'dan ayrılmak isteyen Leonard Kweuke için de görüşmelere devam ediyor.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:28
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