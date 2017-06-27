 Göztepe’ye Eliseu müjdesi – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    ’ye müjdesi

    Göztepe’ye Eliseu müjdesi

    Beşiktaş’ın da ilgilendiği solbek, Konfederasyonlar Kupası’nın ardından şehre gelecek. 33 yaşındaki oyuncu, önce İzmir’i ve tesisleri gezecek, sonra da imza için kararını verecek.

    'de hareketli günler yaşanıyor... Süper Lig'in yeni takımı, transferde yıldız isimlerle görüşmelere devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde yer alan Portekizli solbek Eliseu transferinde önemli adımlar atıyor. Yapılan ilk görüşmelerden sonuç alamayan İzmir temsilcisi, 33 yaşındaki futbolcuyu şehri ve tesisleri gezmesi için ikna etti. Portekiz Milli Takımı ile yer aldığı Rusya'daki Konfederasyonlar Kupası'nın ardından İzmir'e gelecek olan Eliseu, şehri ve tesisleri gezdikten sonra sözleşme konusunda kararını verecek.

    DENİZ İMZAYI ATIYOR
    Bu görüşmelerde Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in bizzat yer alacağı belirtilirken, transferin gerçekleşmesi için tüm şartların zorlanacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, 3 yıllık sözleşme önereceği futbolcuya senelik 1.5 milyon euro'yu gözden çıkardı. Her bölgeye takviye yapacaklarını belirten Başkan Sepil, "Mevcut kadronun yarısı gidecek. Transferde geç kaldığımıza dair eleştiriler yapılsa da biz emin adımlarla yolumuzda ilerliyoruz" diye konuştu. Bu arada Göz-Göz'ün, her konuda anlaşma sağladığı Bursaspor'un golcüsü Deniz Yılmaz'ın bu hafta sonu imza atacağı öğrenildi.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:25
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