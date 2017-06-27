Beşiktaş’ın da ilgilendiği solbek, Konfederasyonlar Kupası’nın ardından şehre gelecek. 33 yaşındaki oyuncu, önce İzmir’i ve tesisleri gezecek, sonra da imza için kararını verecek.
DENİZ İMZAYI ATIYOR
Bu görüşmelerde Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in bizzat yer alacağı belirtilirken, transferin gerçekleşmesi için tüm şartların zorlanacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, 3 yıllık sözleşme önereceği futbolcuya senelik 1.5 milyon euro'yu gözden çıkardı. Her bölgeye takviye yapacaklarını belirten Başkan Sepil, "Mevcut kadronun yarısı gidecek. Transferde geç kaldığımıza dair eleştiriler yapılsa da biz emin adımlarla yolumuzda ilerliyoruz" diye konuştu. Bu arada Göz-Göz'ün, her konuda anlaşma sağladığı Bursaspor'un golcüsü Deniz Yılmaz'ın bu hafta sonu imza atacağı öğrenildi.
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 00:25
-
Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Onu diyecek adam Pepe kadar kariyer sahibiyse ona da verelim :)
-
Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Ne alaka arkadaş biri kendisi için bile başka şeyi yakıştırıyor ;)
-
Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
ömer Burak yılmazı aldırmadık diyenler ALAMADINIZ :) bunu bi kenara yazın Pepeye gelecek olursak 5MEuro imza parası senelik 4M de veremez BEJEKE
Göztepe’ye Eliseu müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.