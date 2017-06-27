 Eski Fenerbahçeli oyuncu Yeni Malatya'da – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Eski Fenerbahçeli oyuncu Yeni Malatya'da

    Eski Fenerbahçeli oyuncu Yeni Malatya'da

    Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor, bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen 30 yaşındaki Issiar Dia'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kulüp Başkanı Adil Gevrek, son olarak Fransa Lig 1'de Nancy forması giyen Issiar Dia'yı kadrolarına kattıklarını açıkladı. Başkan Adil Gevrek, transfer konusunda titiz davrandıklarını, takımına uyum sağlayacak isimler üzerinde durduklarını söyledi. Doğru ve nokta transferler yapacaklarını vurgulayan Başkan Gevrek, Nancy forması altında geçen sezon 30 maça çıkan Issiar Dia'nın 8 gol 3 asistlik performansla oynadığını belirtti.

    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:34
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