Eski Fenerbahçeli oyuncu Yeni Malatya'da
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor, bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen 30 yaşındaki Issiar Dia'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp Başkanı Adil Gevrek, son olarak Fransa Lig 1'de Nancy forması giyen Issiar Dia'yı kadrolarına kattıklarını açıkladı. Başkan Adil Gevrek, transfer konusunda titiz davrandıklarını, takımına uyum sağlayacak isimler üzerinde durduklarını söyledi. Doğru ve nokta transferler yapacaklarını vurgulayan Başkan Gevrek, Nancy forması altında geçen sezon 30 maça çıkan Issiar Dia'nın 8 gol 3 asistlik performansla oynadığını belirtti.
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 13:34
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Carole de apronda!
Toplam 4
Yorum
eko caroll iyi ftbolcumu sen maçları izliyomusun.gsnin her maçını izlyen biri olrk sölüyorum.beş para etmez ağır adam kaçırıyo top kptırıyo
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Sürpriz teklif
Toplam 6
Yorum
GÜLMEK BU OLSA GEREK Fenerde işe yaramayanı Galatasaraya kakalamak çok güldüm çok
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Kucka'da son sorti
Toplam 4
Yorum
Taner Abdülkadir parmak diye oyuncumuz var kucka ile ayni pozisyonda oynuyor böyle gençler varken o kadar bonservis vermek gereksiz yildiz olacak
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